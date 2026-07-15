Un paseo entre las ruinas de antiguos molinos de agua y en un espacio protegido: descubre la ruta circular a los molinos de Xomezana

La caminata comienza en la Plaza de la Esquisa, en Xomezana de abajo, un punto central del pueblo donde se encuentran una fuente, un lavadero y un merendero cubierto. Desde aquí, el sendero avanza hacia el Museo Etnográfico "La Panerona", gestionado por la comunidad local, un espacio donde se pueden conocer las costumbres tradicionales y la arquitectura popular asturiana.

Tras la visita, la ruta desciende hacia el cauce del río, cruzando la carretera principal para tomar una pista señalizada en dirección a los molinos. Este tramo, que discurre en paralelo al río, es de fácil acceso y apto para todos los públicos. Pronto aparecen las primeras edificaciones, testigos del pasado agrícola de la zona, donde los habitantes molían cereales y realizaban trabajos complementarios. A lo largo del recorrido encontramos el molino y rabil de María Luisa, el de la Riestra, el de Salomé—junto al cual se alza un majestuoso castaño gigante y la "Corra castañes", una construcción tradicional de piedra donde se almacenaban las castañas dentro de los erizos para su conservación—, el de La Corrá y su fuente, y el molino de Pedreo. Algunos han sido restaurados, mientras que otros permanecen en su estado original, integrándose en un entorno dominado por bosques de ribera con castaños, robles y fresnos.

El sonido del agua y la frondosa vegetación acompañan el camino, creando un ambiente de gran serenidad. La senda es accesible en su mayor parte, aunque el ascenso a Xomezana Riba presenta algunos tramos con piedra resbaladiza, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Desde este punto, el sendero desciende cómodamente hasta Xomezana Baxo, atravesando un paisaje rural donde se encuentra la ermita de Santiago.

Esta ruta de baja dificultad permite descubrir el rico entorno natural y cultural de Xomezana, resaltando su vínculo con las actividades tradicionales y el uso sostenible de los recursos naturales. Un paseo perfecto para sumergirse en la historia y la vida rural asturiana a través de su arquitectura molinera y sus paisajes de gran belleza.

Algunos datos Distancia: 5,1 km Desnivel: 235 m Dificultad: fácil

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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