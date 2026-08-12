El pueblo de Asturias en el que es posible "caminar sobre el agua": descubre la ruta circular para disfrutar en familia que se esconde a solo unos minutos de Oviedo

La ruta prestosa de hoy nos lleva hasta el parque natural de Las Ubiñas, concretamente en la zona de Quirós, para conocer el embalse de Valdemurio.

Comenzamos desde el aparcamiento del embalse, donde podremos dejar el vehículo en la zona habilitada para ello. La ruta la empezaremos en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, así que prepárate porque la ruta promete.

Los primeros pasos de la ruta los daremos por la Senda del Oso, a escasos 150 metros del aparcamiento. Tras abandonarla cruzaremos la carretera general y nos dirigiremos al pueblín de Aciera, una bonita zona que dejaremos atrás para ir en dirección al refugio de El Llano.

Desde esta zona podremos disfrutar de las vistas, además de ser donde se encuentra la escuela de escalada de El Llano, el paraíso para los amantes de este deporte.

Tras visitar el pueblo, volveremos sobre nuestros pasos hacia el embalse y encontraremos alguna sorpresa por el camino. A la izquierda, un 1.500 como El Pelindrón, Bermiego, con el famoso Texu. Aciera, el pueblín que tenemos justo debajo, al fondo Peña de Alba, la capilla de la virgen del Alba, justo debajo del pueblo y aquí el pico más destacado, el pico mayor o gorrión, con 1.240 metros.

Justo en frente también encontramos la zona de cría de osos, la sierra del Espí, la cueva del canal y la zona de anidamiento del buitre y del alimoche, justo en la desembocadura del desfiladero de Valdemurio.

Después de disfrutar de las impresionantes vistas volveremos a la senda del oso y daremos un paseo por el ancho del embalse. Todo un espectáculo para disfrutar en verano y una de las zonas predilectas de los turistas para recorrer en bici o a pie y llegar hasta el puente que atraviesa el embalse y sus 96 kilómetros de extensión, que además, en esta época del año se puede disfrutar realizando actividades acuáticas.

En definitiva, una ruta para hacer en familia y en la que puedes elegir tanto distancia como nivel de dificultad.

Distancia: 6,24 km

Desnivel: 164 m

Dificultad: fácil

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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