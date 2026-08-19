Una ruta de altura por los acantilados de San Vicente de la Barquera

Visitar a la vecina Cantabria siempre es un buen plan y más si se hace para recorrer la costa. Concretamente, para disfrutar de un recorrido por los acantilados de San Vicente de la Barquera. Justo al lado del puerto podemos dejar el coche estacionado, antes de ponernos en marcha dirección al muelle.

Cerca del espigón empezaremos nuestra ruta por los acantilados. En medio del recorrido haremos una parada a la altura del faro Punta de la Silla, que desde el año 1871 guía a los marinos y marca el camino existente entre nuestra Asturias y Suances.

Tras una marcada subida llegaremos a la antigua ermita de Santa Catalina y al área recreativa de la guía, donde tomaremos un descanso mientras disfrutamos del parque natural de Oyambre.

Entre los atractivos de la ruta destaca lo bien señalizada que está, lo que la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia.

Cada vez tenemos más cerca el punto final de nuestra ruta: un baño en la playa, que es lo que mejor sienta tras una larga caminata.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

Canal Prestosu

El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.

Con la colaboración de un gran equipo de profesionales, referentes en sus áreas de conocimiento, generamos contenido que pone en valor todo lo bueno que se hace y tenemos en Asturias. Nuevas tendencias, deporte, patrimonio, gastronomía.... una mirada positiva de la gente y el territorio.