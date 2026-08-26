Un lugar de cuento en el corazón del Parque natural de Somiedo: la ruta de la Braña de Mumián desde Llamardal

Esta semana nos vamos de ruta desde Llamardal hasta la emblemática Braña de Mumián, en el corazón del Parque Natural de Somiedo. El recorrido empieza entre el pueblo de Pola de Somiedo y el puerto, a mitad de camino aproximadamente.

Además, el aparcamiento está bien señalizado, por lo que no tendremos problemas para dejar estacionado el vehículo. Tras la primera subida dejaríamos atrás la carretera y pasando el pueblo cogeremos el primer sendero, que está perfectamente marcado.

A medida que avanzamos, dejaremos el pico a la derecha porque en nuestro caso bordearemos la ladera poco a poco. Desde lo alto tendremos unas espectaculares vistas a la braña de Mumián.

Nos separaremos de la ruta, justo por encima de la braña donde encontraremos la fuente del Cañu, con su agua fresca y justo al lado encontraremos olleras, lo que antiguamente servía para conservar la leche fresca, gracias a tener el agua de la fuente al lado.

Tras apreciar estos vestigios de historia, llegaremos a un cruce y tiraremos de frente, al pico Molinón, llegaremos entonces al punto más alto de nuestra ruta, a 1487 metros y desde donde podremos contemplar unas vistas espectaculares.

Y si hay algo que abunda en Somiedo son los teitos, construcciones hechas a ras de suelo de planta rectangular y cubiertas de escoba en los techos. Estas tenían la cuadra abajo y el enil en el desván y en la planta baja, por un lado, estaba la puerta de acceso para la cuadra y por otro una puerta más pequeña que servía de habitáculo para el brañeiro.

Una escapada perfecta para disfrutar del monte asturiano

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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