Naturaleza, historia y patrimonio en un recorrido por Riosa: la ruta circular a mina Esperanza

Naturaleza, historia y patrimonio. Son los tres ingredientes que encontraremos en la ruta prestosa de hoy. Arrancamos de la pequeña aldea de Villamer, a 500 metros de altura y a solo 2 kilómetros de la capital del concejo de Riosa, La Vega.

El vehículo podremos dejarlo aparcado en las inmediaciones del pueblo, sin entorpecer la entrada y salida de los vecinos del pueblo. Dando un paseo podemos disfrutar de las casonas antiguas y hórreos centenarios, todo en un paraje espectacular.

A pesar de que la ruta no tiene gran dificultad, preparaos para subir una rampa de gran pendiente a poco de comenzar el recorrido. Si seguimos por la pista llegaremos al pico Llosorio, pero en nuestro caso, deberemos desviarnos y meternos en la trinchera, donde encontraremos a medida que avancemos la bocamina de Hulleras de Riosa, una explotación minera abandonada.

Dejaremos atrás la trinchera y empezaremos a bajar por donde antiguamente los mineros el carbón, uniendo las bocaminas de arriba con las de abajo, de hecho, aún se observan restos de un cable lacerado trenzado por donde bajaban las vagonetas enganchadas. Una zona que los amantes del trail disfrutarán bajando pero en la que habrá que mantener la precaución por la inclinación del terreno.

Otra de las evidencias de la historia que atesora el terreno es que aún hay restos del polvorín donde se guardaba el explosivo. Y tras observar esa zona, volveremos sobre nuestros pasos al área recreativa de la Esperanza, donde tendríamos dos opciones: o bajar a la Foz de Morcín, por el Utiru, o por donde vamos a ir nosotros, por la vía de la Esperanza, donde además, tenemos un increíble mirador, con vistas privilegiadas.

Unos metros hacia delante encontraremos la segunda bocamina que se puede visitar y el antiguo túnel del ferrocarril por donde pasaba el carbón.

Con estos paisajes en la cabeza volvemos a nuestro punto de partida, tras haber disfrutado de una de las rutas imprescindibles que esconde Asturias.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

Canal Prestosu

El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.

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