La senda mitológica por el monte Tejas, descubre la cara más mágica de este bosque de Cantabria

La ruta prestosa de hoy nos presenta la mitología de Cantabria en un recorrido sencillo y apto para todos, sea cual sea tu destreza en la montaña.

En esta ocasión nos vamos 2 kilómetros y medio más allá del pueblo de Tarriba de San Felices de Buelna para caminar por una pista muy fácil llena de figuras mitológicas de la zona.

Antes de comenzar con la senda encantada, cerca del pueblo encontraremos la cueva de Hornos de la Peña, así que podemos aprovechar para acercarnos y visitar este yacimiento arqueológico que fue declarado bien de interés cultural en el año 1924.

Ruta Mitológica del Monte Tejas / Youtube

A pesar de que la Ruta Mitológica Monte Tejas es uno de los recorridos más transitados de Cantabria, no estuvo perfectamente señalizada hasta 2022. Sin embargo, en la actualidad, a medida que avanzamos por el camino, podremos interesarnos por la historia de los personajes mitológicos sin correr el riesgo de perdernos por el bosque.

A lo largo del recorrido nos encontraremos 50 figuras hechas sobre madera muerta, por el artista local "Terio" Lombilla, cuya obra nos permite conocer todas las criaturas mitológicas de Cantabria.

Se trata de un una iniciativa propia del autor, con el objetivo de dar visibilidad a la historia mitológica de la zona.

Detalles sobre la Ruta Mitológica Monte Tejas

Distancia: 6,35 Km

Desnivel: 159 m

Dificultad: fácil