La organización de una feria o desfile de un pueblo está siempre plagada de detalles que pulir y esquinas que decorar. Un sinfín de pequeñas tareas que, en muchos casos, desarrolla voluntariamente el vecindario. Por ejemplo, las mujeres de la asociación ‘Tejedoras de Sueños’ en Salas, que decoran con mimo e ilusión la villa para llevarla al mismo medievo. “Hacemos banderolas para adornar todo el pueblo y así no usar plástico. El Ayuntamiento nos lo pide, y ¡qué menos! Ellos nos dejan siempre el local, sin ningún problema. Y nos ponen todas las facilidades aunque, lógicamente, tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil. Nos juntamos unas cinco mujeres todos los miércoles. Trabajamos algo, charlamos y pasamos la tarde y tomamos el café”, relata Marisa Peláez, una de las ‘Tejedoras de Sueños’ de la villa.

Bajo la coordinación de “Esther, de La Espina”, las vecinas se reúnen cada semana desde hace tres años. Los mismos que llevan colaborando con el Ayuntamiento. “Esther es la que sabe rematar, cuando terminas una labor , y la que sabe cómo empezarla correctamente. Nos ayuda muchísimo. Tiene otro grupo también en La Espina, los viernes, y en Tineo, los jueves. Y también pasa por Cangas del Narcea, los martes”, resalta Peláez. Entre Salas y Tineo suman más de una veintena de tejedoras bajo la misma asociación, que también recorre ferias y mercados “para coger ideas”.

“Fuimos a Vegadeo, Burela, Mieres… y al encuentro de bolillos que organizan por la Ascensión, en Oviedo. A esos sitios siempre vienen vendedores de Galicia y Madrid que te traen cosas que aquí no tenemos. Además pasamos un día diferente, vemos cosas nuevas y comemos juntas”, explica Peláez. De sí misma dice que es “acelerada”, y que encuentra en el encaje de bolillos una vía de escape. “Ayuda mucho. Aunque parezca increíble, te sientas a hacer bolillos, te tienes que concentrar y te olvidas de los problemas de alrededor. Además, estás sentada, no es como al tejer, que fuerzas los hombros. A mí me relaja, mis amigas que no lo hacen no lo entienden, pero es así”, asegura la salense.

“Bueno también para la gente mayor, que ejercita las manos y la memoria”, el encaje une mucho más que hilos en Salas. Une territorios del Suroccidente y confesiones entre puntada y puntada, mientras que refuerza la colaboración vecinal, el ánimo y la propia tradición medieval de la villa.