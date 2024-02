Isidro Sánchez, profesor de la Facultad de Económicas y director del Aula Valdés-Salas de la Universidad ovetense, recoge el fértil testigo de Joaquín Lorences al frente la Fundación Valdés-Salas. Sánchez, que ocupará el cargo de manera provisional hasta que el patronato decida quién sucederá a Lorences, da a LA NUEVA ESPAÑA pistas sobre el pasado, presente y futuro de la entidad.

Un poco de historia

"El origen es la celebración en 2008 del cuarto centenario de la Universidad de Oviedo con la creación del Aula Valdés-Salas de Extensión Universitaria para crear un vínculo entre la Universidad y la localidad y palacio en donde nació el fundador. Con el objetivo de financiar y desarrollar las actividades se creó la Fundación en 2009".

Lorences

"Llevo en la Fundación desde el principio con Joaquín. Generábamos ideas, hacíamos cosas, y ahora paso a primera fila, pero no hay gran diferencia a la hora de trabajar. Las líneas principales son de continuismo. Lorences fue el gran impulsor, no solo de la Fundación, sino también del Aula Valdés-Salas. Fue el origen de todo porque ese tipo de iniciativas, si no tienen un líder en algún sentido, son imposibles. Fue el gran incentivador. Sabíamos que éramos del mismo concejo de Salas, pero no tenía una relación muy estrecha con él. A partir de ese momento empezamos a trabajar juntos y durante todos estos años hemos hecho muchas cosas para aprovechar el saber que tiene la Universidad en mil y una facetas e intentar transformar las zonas rurales, recuperar patrimonio material e inmaterial, generar algún tipo de sinergia".

Escenarios, emociones

"Hay ciertos espacios muy especiales. Como los claustros. Entras en el de Cornellana, aunque está deteriorado, y respiras algo distinto, una espiritualidad o una emoción distintas. O cuando ves los dólmenes de la Cobertoria, hay un cierto enlace con tus antepasados, hay algo, una parte de mí. Otros ven solo unas piedras y yo veo a gente que nos precedió, a veces pensamos que está muy lejana, y son muchos años, cierto, pero tampoco son tantas generaciones. Es algo que forma parte de ti. Recuperar esto para nosotros es un poco recuperar tu origen".

Logros

"El primer éxito de esta nueva perspectiva de la Extensión Universitaria se produjo en 2014 cuando la Misa Asturiana de Gaita fue declarada Bien de Interés Cultural, gracias en gran medida a un estudio financiado por la Fundación y elaborado por Ángel Medina, catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo, con el título ‘La Misa de Gaita. Hibridaciones Sacroasturianas’. Hay muchas más misas de gaita como concepto, y se pueden descubrir muchos más patrimonios de ese estilo. Nosotros siempre estamos explorando".

En junio se abrirá de nuevo la convocatoria de las becas para estudiantes con recursos limitados del concejo de Salas

Excavando

"En esa misma línea de exploración del conocimiento universitario para transformar y recuperar el patrimonio rural, la Fundación lleva años financiando dos proyectos arqueológicos dirigidos por Miguel Angel de Blas, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo. El proyecto Beriso, en colaboración con Ángel Villa del Museo Arqueológico, centrado en los castros ribereños del río Narcea y la minería romana del oro, que en los próximos meses intentará demostrar el papel del oro asturiano en la acuñación de moneda y en el sistema monetario imperial. Y también el proyecto Cobertoria, con Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de la Universidad de Oviedo. Además, es una posibilidad turística o para rehabilitar ese espacio material".

Primer gran éxito

"Nuestro primer gran éxito fue la rehabilitación del mausoleo de Valdés-Salas, una joya renacentista asturiana que necesitaba unos cuidados importantes, y ahí se consiguió hacer algo que también nos caracteriza un poco, que lo privado y lo público puedan ir juntos. Que una financiación privada con el apoyo público, con las gestiones públicas y con nuestra interlocución sea capaz de salvar y de mantener un patrimonio".

Archivo del Padre Galo

"A lo largo de 2024 está previsto que esté disponible en nuestra web, para el público en general y los investigadores, el archivo digital del Padre Galo, poeta y escritor de referencia en asturiano, digitalizado durante los últimos tres años y con un volumen de más de 20.000 documentos. También este año está prevista la inauguración del Centro de Documentación del Prerrománico, basado en la documentación y archivo fotográfico y de imágenes de Lorenzo Arias, profesor de la Universidad de Oviedo, que podrá consultarse en nuestra sede".

Becas

"En junio se abrirá de nuevo la convocatoria de las becas para estudiantes con recursos limitados del concejo de Salas. Esta iniciativa ejemplar de la sociedad civil que intenta resolver los problemas económicos de ciertas familias para financiar los estudios universitarios y profesionales de sus hijos. Esta misma actitud de colaboración con la sociedad civil se ha traducido en el año 2023 en el proyecto Camino de Poetas, en colaboración con Asturias Capital Mundial de la Poesía. En este caso, el proyecto ha consistido en convertir el Camino Primitivo en un camino de poesía, canalizando la entrega digital de poemas por parte de los peregrinos, con una futura publicación online y colocación de poemas a lo largo del Camino en 2024".

Cornellana

"El año 2024 estará fuertemente marcado por el milenario del Monasterio de Cornellana. Además de conferencias y actuaciones musicales diversas, la Fundación tendrá dos hitos importantes en coincidencia con esta conmemoración. En la segunda quincena de abril, en la iglesia del monasterio se estrenará una obra musical compuesta por Guillermo Martínez, específicamente dedicada a la conmemoración del milenario, con partes musicales y textos tomados de la música que se oía en la época medieval en el monasterio y de los textos escritos en esa época. En el mes de mayo, se presentará asimismo la edición del libro ‘El monasterio de San Salvador de Cornellana en la Edad Media (1024-1536)’, dirigido por Miguel Calleja profesor de la Universidad de Oviedo, que aportará la vertiente académica a las celebraciones del Milenario del Monasterio de Cornellana. El libro incluye cinco facsímiles entre los que destaca el Acta Fundacional de 31 de mayo de 1024".

Jardín geológico

"En colaboración con el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, se está proyectando un jardín geológico en el paseo fluvial de Salas que permitirá ilustrar la peculiar estructura del concejo de Salas, que delimita dos zonas geológicas dispares de la región asturiana. En una línea similar, los clones de tejos históricos de Asturias actualmente plantados en uno de los patios de la sede de la Fundación serán replantados en otra localización alternativa con una nueva colección de ejemplares. La actividad de recopilación y digitalización de archivos y textos históricos es otra línea de trabajo que se ha desarrollado estos años. Así se han puesto a disposición en la web las Actas de la Cofradía del Viso, diversas secciones del Archivo Municipal de Salas y algunos textos de interés local como la Oiconimia de la parroquia de Malleza. Actualmente, la Fundación está en fase de análisis de nuevos proyectos de digitalización".

Colaboración necesaria

"Siempre se habla de que no hay colaboración entre lo público y lo privado, que son dos mundos separados. En la universidad hay un montón de profesores igual que Joaquín y yo que estarían encantados de hacer más cosas. Lo que hay que hacer es facilitar eso, conseguir que se tenga un espacio donde poder hacer ese tipo de actividades. Al final es un tema de relaciones, cuando las personas son capaces de romper esos problemas, de insistir y de seguir adelante, se resuelven muchos".

Salas, el futuro

"Todas las cosas que hemos hecho corresponden con un turismo de cortas estancias que puede venir de Madrid o de otras zonas cercanas y que busca ver algo nuevo, una experiencia nueva, un entorno nuevo en un sitio bonito. En la primavera de 2024, la Fundación asumirá nuevamente el guiado del Museo Prerrománico de San Martín de Salas, estando también previstas actuaciones de reforma del museo. Asimismo, seguirá realizando su labor de asesoría científica en el Museo Prerrománico de Santianes de Pravia y en el Museo de Arte Sacro de Tineo. En los tres casos, nuevamente, el conocimiento universitario ha permitido formar a guías expertos, crear discursos académicos especializados y configurar una ruta medieval en la comarca. En los próximos meses, la Fundación comenzará a desarrollar de forma progresiva un proyecto para crear visitas guiadas con códigos QR en estos museos con el objeto de ampliar las posibilidades de visita".

Este es el Camino.

"El Camino de Santiago ha sido también una de las áreas promovidas por la Fundación desde sus inicios. En homenaje al rey asturiano Alfonso II, se creó el premio ‘Alfonso II Los Diarios del Camino Primitivo’ en colaboración con la Universidad de Oviedo y la participación de LA NUEVA ESPAÑA y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico. En diciembre de 2023 se falló la quinta edición y en 2024 se convocará una sexta edición con dos novedades importantes: la convocatoria será bienal y el premio se extenderá a todos los Caminos".

La confianza.

"Con el tiempo logras la confianza de la gente, sabe que no vas a hacer nada raro y que trabajamos sin cobrar por esto, que vivimos de otras cosas. Y que no vamos a intentar sacarles dinero para nosotros. Esto te roba tiempo, muchas posibilidades de hacer otras cosas pero se compensa con la satisfacción personal de decir, bueno, estoy en mi pueblo haciendo algo por él en este momento de crisis demográfica importante, y que si no lo hago yo y la gente que está a mi alrededor no lo va a hacer nadie".

Los jóvenes.

"Soy muy optimista, los nuevos chicos son distintos porque viven un mundo distinto, lógicamente, pero hay gente buenísima, yo en la Facultad tengo un grupo de chavales muy interesados y con mucha iniciativa. El móvil es el mundo en el que vivimos, nos ofrece unas posibilidades que ya las hubiéramos querido nosotros cuando éramos jóvenes. Lo que hay que saber es utilizarlo, como siempre. Y es complicado. Mira, yo doy clase de matemáticas y hay aplicaciones de móviles que te calculan integrales o una derivada. Eso ayuda a estimular también al chaval porque el móvil es su medio de vida. Hace 50 años había que hacerlo manualmente. Si te vas a dedicar a las matemáticas, tendrás que saber hacerlo pero si eres un economista a lo mejor con saber resolverlo y entenderlo es suficiente. Las tecnologías bien usadas tienen un potencial enorme".

¿Y el profe?

"Alguien que te guíe y que te transmita el interés, las ganas por las cosas. Que te dé la ilusión de leer algo y que te dirija un poquito, pero hay que tener cuidado para que no te sesgue, hay que tener un espíritu crítico, abrir vías y que luego el alumno elija lo que quiera. Si tú tienes grabada una clase muy buena y eso más o menos está vigente durante un tiempo para qué vas a tener que volver a repetirla. El profesor se cansa mucho también repitiendo las clases. Hablamos de un sistema híbrido. Hay que saber aprender también a distancia porque eso te permite llegar a que te enseñe alguien de Harvard, por ejemplo, mientras tienes alguien aquí cercano que te resuelve las dudas, que te orienta y que te permite entender esas cosas de otra manera. Sé que mucha gente no es tan optimista como yo".