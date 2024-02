"Todos los servicios, hasta el más pequeño, son difíciles". Esa es una de las principales enseñanzas que atesora Juan José Fernández (Juanjo) tras más de una década de voluntario en Protección Civil. No subestimar el riesgo, formarse y estar preparado y, ante todo, "hacer grupo" con los compañeros son los principios por los que se rige la agrupación de Protección Civil de Salas, creada por el Ayuntamiento tras la pandemia.

"El voluntario suele tener vocación de servicio público. Es algo que llevas en la sangre. Muchos somos gente que podríamos habernos dedicado a cualquier otro servicio ciudadano: militar, policía, Guardia Civil. La media de edad en nuestra agrupación es un poco alta, pero lo que importa es hacer grupo”, asevera Fernández.

Desde importantes ferias, como la medieval o la del queso, a los carnavales escolares, los voluntarios salenses velan por la seguridad de los vecinos en numerosos eventos. Y también apoyan a otros concejos en sus celebraciones más concurridas. "Nosotros subimos a Tineo, bajamos a Pravia, nos acercamos a Villaviciosa, a Grado o a Belmonte de Miranda, que no tiene agrupación propia…De hecho, en Salas nacimos así. Yo estuve catorce años de voluntario en Tineo y soy vecino de Salas. Me veían bajar de Tineo de algún evento y un día el Ayuntamiento me preguntó cómo se podía hacer una agrupación aquí", explica el voluntario.

Desde su entrada en servicio, el grupo nunca bajó de la decena de voluntarios. "Personas involucradas y preparadas que llegan a hacer hasta 300 horas al año de servicio público", destaca Fernández. "Muchas veces entendemos que desde Protección Civil vas a apagar un fuego, y en realidad, echamos una mano a las asociaciones y al Ayuntamiento en los eventos que organizan. Nos llaman también cuando hay algún nido de velutina y, a veces, quedamos para recorrer y conocer el concejo. A la gente le gusta y, cuánto más nos conozcamos, mejor va a ir el servicio, porque a veces basta con mirarse para coordinarse en una actuación”, asegura Fernández.

El voluntario destaca, afortunadamente, en los servicios prestados "no hubo complicaciones hasta ahora". "En alguna carrera a algún deportista le dio un bajón de tensión, pero nada grave. El primer año, eso sí, asistimos a una parada cardiaca en Cornellana. Nos avisaron y echamos una mano a un vecino. Había ya allí una médico internista que estaba haciendo el Camino de Santiago y lo atendió. Cuando llegamos nosotros no hacía más que pedirme un desfibrilador, que no teníamos. Al señor lo conseguimos sacar solo con la reanimación cardio pulmonar. Me dio mucho coraje no tener desfibrilador, ya que es algo básico. Al día siguiente lo pedí al Ayuntamiento y todos estamos capacitados para usarlo. Lo que queremos ahora un dispositivo anti atragantamientos", concluye Fernández.