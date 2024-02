Este año tendrá lugar la conmemoración del milenario del Monasterio de San Salvador de Cornellana, declarado en 2015 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuya revitalizada imagen, que ha traspasado fronteras, ha sido ideada con mucho orgullo por Hôrizon, una empresa con fuertes vínculos con el concejo de Salas contribuyendo de esta forma al patrimonio cultural. Tania Díaz Martínez y Daniel Martínez Marqués son los líderes al frente de Hôrizon, dos profesionales que destacan por su visión estratégica y su compromiso con la excelencia.

El legado empresarial es un potencial único para innovar

El Monasterio de Cornellana nos da una lección viviente de cómo sobrevivir y prosperar en un mundo que no deja de cambiar. Ahora, en su milenario, se pone una nueva cara, no para ocultar su edad, sino para celebrarla, para decir: "Aquí sigo, más relevante que nunca". Un ejemplo para cualquier negocio que no quiera terminar siendo sólo una nota a pie de página en la historia: "Innovar sin perder la esencia".

Arquitectos del futuro

Como arquitectos del mañana empresarial, el cometido de Hôrizon trasciende la mera consultoría: "Nos dedicamos a ser los arquitectos de un futuro donde el pasado y el presente se entrelazan de manera armoniosa. Nuestra filosofía se fundamenta en la convicción de que las empresas con un rico legado tienen un potencial único para innovar. Este concepto guía cada uno de nuestros proyectos y estrategias, diseñados para impulsar el crecimiento y la innovación, y para hacerlo de tal manera que el núcleo de la empresa, su alma, sea más vibrante y relevante que nunca", aseguran.

Hôrizon tiene como clientes algunas de las empresas más grandes e icónicas de Asturias

"Entendemos que las empresas que han resistido la prueba del tiempo poseen valores, tradiciones y una identidad que son su mayor activo en la era moderna. Nuestro trabajo consiste en desbloquear el potencial de estos activos, fusionándolos con estrategias innovadoras y tecnologías de vanguardia. Al hacerlo, no solo aseguramos la relevancia futura de estas organizaciones, sino que también enriquecemos su legado con nuevas dimensiones de éxito", indican.

Su colaboración con estas empresas va más allá de la simple consultoría. "Nos sumergimos en sus desafíos, comprendemos sus objetivos y trabajamos mano a mano con sus equipos para implementar soluciones que generen un impacto real y duradero. Ya sea diseñando estrategias de expansión, optimizando procesos operativos o liderando iniciativas de transformación digital, estamos comprometidos con el éxito a largo plazo de cada uno de nuestros clientes", desvelan. "En Hôrizon, tenemos el privilegio de colaborar estrechamente con algunas de las empresas más grandes e icónicas de Asturias en el sector privado".

La verdadera valentía requiere visión, preparación y precaución

En Hôrizon, cada solución y estrategia que diseñan es el resultado de un meticuloso proceso de análisis y planificación, asegurando que la innovación no solo sea audaz, sino también prudente y bien fundamentada. Su trabajo con los líderes empresariales refleja este compromiso con una innovación que es tanto valiente como cautelosa, permitiendo a las empresas no solo alcanzar nuevos horizontes, sino hacerlo de manera que refuerce su identidad y asegure su legado para las futuras generaciones.

La innovación requiere capacitación

"Nuestra formación como ingenieros, además de maestrías en áreas clave como la ciberseguridad, el marketing digital y la administración de negocios, y la experiencia profesional de muchos años nos proporciona una sólida base de conocimientos técnicos y estratégicos. Además, nuestra formación incluye un enfoque en la mentalidad innovadora y la resolución creativa de problemas, permitiéndonos abordar los desafíos empresariales con una perspectiva fresca y visionaria. En Hôrizon, la capacitación no es solo una parte de nuestro proceso, es un pilar fundamental de nuestra cultura, asegurando que estemos siempre un paso adelante en el panorama empresarial en constante evolución", comentan.

La estrategia a largo plazo para empresas que dejan huella

En el vasto y a veces implacable mundo empresarial, la clave para no sólo asegurar la supervivencia de tu empresa, sino también para garantizar que deje una marca indeleble en el tejido de su industria, "reside en dominar el arte de equilibrar con maestría la tradición con la innovación. Se trata de forjar un camino donde la coherencia no sea simplemente un adorno, sino el hilo conductor que impregna cada aspecto, cada decisión, cada innovación que emana desde el corazón de tu empresa. Esta coherencia es la que te define, la que te distingue en un mar de competidores", destacan.

La estrategia empresarial trasciende con mucho la mera adaptación a las tendencias del momento, que cambian con la velocidad del viento. "No es cuestión de seguir la corriente por el simple hecho de hacerlo, sino de mantenerse arraigado a esos valores fundamentales, a esa esencia única que te define, mientras te proyectas con audacia hacia las posibilidades del mañana. Es un juego de equilibrio delicado, sí, pero absolutamente crucial. Un juego donde la visión a corto plazo no tiene cabida, donde la mirada está fija en el horizonte, en un futuro que construyes con cada decisión basada en la autenticidad y la innovación. Las piezas clave son la valentía para innovar, la sabiduría para conservar lo que verdaderamente importa, y la visión para entretejer estos elementos de manera que propulsen a tu empresa hacia adelante, sin perder de vista de dónde vienes", dicen.

Y concluyen: "eso es jugar a largo plazo, con la mente puesta en la creación de un impacto duradero, un impacto que no solo se mide en números, sino en la contribución al progreso y al bienestar colectivo. En última instancia, es este enfoque equilibrado y visionario el que define a los verdaderos líderes del mundo empresarial, aquellos cuyas empresas no solo sobreviven, sino que florecen y dejan una huella imborrable en el panorama global".