El concejo de Salas es muy atractivo para los amantes del turismo de naturaleza, ya que cuenta con rutas de gran belleza. Sobresale, entre todas, la conocida como "Ruta de las maravillas de Salas", que se denomina así porque pasa por tres de los lugares mas conocidos y emblemáticos del concejo: la cascada del Nonaya, el mirador y la ermita del Viso y la iglesia prerrománica junto al texu de San Martín.

La ruta, de algo más de 12 kilómetros de recorrido, comienza en el mismo Salas, donde aparcaremos a la entrada de la villa y pasaremos por delante de la Iglesia de Santa María la Mayor y por delante del castillo medieval. Desde aquí tomaremos el Camino Primitivo de Santiago hasta el cruce de la cascada del Nonaya. En la citada cascada se juntan dos arroyos, el de la izquierda es el Nonaya, pero la ruta continúa por el arroyo de la derecha, conocido como La Bouza. Transitaremos a partir de aquí por la margen izquierda del río, pudiendo ver los restos de varios molinos de agua. Comienza aquí a empinarse un poco el camino, que está bastante limpio gracias a los responsables del trail de montaña que se hace en la zona.

Nos encontraremos con varios cruces y siempre iremos a la derecha. En la zona de Las Barracas tendremos que tomar la carretera de Salas hasta el cruce del santuario del Viso, lugar de peregrinación que vive su día grande el 15 de agosto, cuando se celebra la fiesta y la romería de Nuestra Señora del Viso. Estamos a seiscientos metros de altitud y llevamos recorridos unos ocho kilómetros. Toca seguir por la carretera que nos lleva hasta el Pico y mirador del Viso. Desde aquí las vistas son inmejorables y se puede ver una buena panorámica de Asturias. En un día claro es posible contemplar la Sierra del Cuera y El Sueve, los Picos de Europa, la sierra de Peñamayor, la sierra del Aramo, Peña Rueda y Las Ubiñas, El Courio, la sierra de Peñamanteca, la sierra de Dagüeño, la Casa del Puerto de Tineo, la sierra de Los Vientos y del Pumar e, incluso, parte de la costa de Soto del Barco.

Desde el mirador del Viso, se baja por un pequeño atajo hasta la ermita para ver en su totalidad la villa de Salas, así como los pueblos de los alrededores.

Toca ahora emprender el descenso desde la ermita recorriendo el camino que realizan los romeros y que conduce hasta el área recreativa. Aquí cogeremos la ruta PR.131 hasta la iglesia prerrománica de San Martín, donde podemos ver el hermoso texu centenario. Aunque está un poco enfermo, sigue en pie.

En tan solo un kilómetro de caminata regresamos a la villa de Salas. Hay que tener en cuenta que la ruta no está marcada, así que es importante llevar un GPS o un móvil que disponga de un programa de seguimiento de rutas (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-las-maravillas-de-salas-30801402). No obstante, es muy fácil orientarse. Queda bajo la responsabilidad de quien la realice tomar las medidas oportunas para la realización del itinerario, que dependerá de las condiciones climatológicas, así como de la preparación física y técnica de cada persona. Y un dato más, en el recorrido no hay bares ni restaurantes, así que es recomendable llevar provisiones.

Es una ruta no muy complicada, que se puede hacer por la mañana y después visitar el casco histórico de la villa y los museos del prerrománico de la Torre del Castillo y la Fundación Valdés-Salas. Sin olvidarnos del panteón de Fernando de Valdés y Salas, realizado por Pompeo Leoni y que se encuentra en la Colegiata de Santa María la Mayor.