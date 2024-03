El Suroccidente exige al Ministerio de Transportes que incluya la autovía a Cangas del Narcea en sus planes

Acostumbrados a capear temporales, varios regidores del Suroccidente se dieron ayer cita en La Espina (Salas). Una vez más, para reclamar dignidad para sus carreteras. Y, consecuentemente, para sus vecinos. Tineo y Allande, representados por sus alcaldesas, acompañaron a Salas, por quién habló su regidor, al concejal José Manuel Menéndez, en representación de Cangas del Narcea y al secretario del PP salense, Gil Castañeda. La dirigente de Ibias, Gemma Álvarez, no pudo llegar a La Espina a causa de la nieve, pero sus compañeros del Partido Popular -organizador de la cita-, representaron sus intereses.

“Estamos en un momento crítico. Y no hablo solo del hecho de que se terminen las obras que ya deberían estar terminadas hace tiempo. Sino de que, el Plan de infraestructuras y Transporte del Ministerio, que termina este año, no contempla la extensión de la autovía del Suroccidente hacia Cangas del Narcea”, denunció el presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo. Rodeado por sus alcaldes, y el forista Sergio Hidalgo, exigió al Principado que “se ponga a pelear ya” porque la autovía hasta Cangas entre en los planes nacionales. Y ofreció el apoyo del Partido Popular “aquí y en Madrid”.

“Creemos que es el momento de presionar al Ministerio, y tenemos muchas dudas de que el Principado lo esté haciendo. No vale lamentarse cuando esto pase. Se va a actualizar el Plan de toda España y se van a introducir las infraestructuras que se consideren necesarias e importantes. La autovía del Suroccidente a Cangas del Narcea no está incluida a día de hoy”, incidió Queipo. Advirtiendo de que, de no entrar en el Plan plurianual de infraestructuras del Estado, el Suroccidente perdería la oportunidad “y habría que hablar de una actualización del Plan, que es muy complicado”.

“Si hay un momento para presionar es ahora. En este año, en que culmina el Plan, y están preparando la elaboración de uno nuevo que cubrirá los próximos diez o doce años. Ahora es cuando hay que hacer fuerza todos juntos”, añadió el presidente popular.

En aras de dicha unión, acudió Hidalgo a la llamada del PP. “En Salas vamos a estar siempre con todo el mundo que quiera tirar por la comarca. Los plazos nunca se cumplieron con esta autovía. Todavía queda el tramo Cornellana-Zorrina. Y la segunda calzada, entre El Reguerón y La Espina ni se le conoce ni se le espera. Cuando esté terminada, de Oviedo a La Espina, por supuesto tiene que tener todas las salidas y unir el Suroccidente, incluido Cangas del Narcea” aseguró el regidor, en sintonía con sus homólogos de la comarca.

Al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, le pidió “dejarse de palabrerías” y a la Delegada del Gobierno que “de plazos de las obras”. “Esta autovía se comenzó por el principio y el final, cuando Francisco Álvarez-Cascos era Ministro de Fomento. Se inició de Oviedo a Trubia y, a la vez, Casazorrina-La Espina. Si no hubiese sido así, esta autovía estaría hoy en Trubia o Grado, no hubiese llegado a Cornellana. Y eso es un hecho importante”, subrayó.

Por su parte, la regidora de Tineo, la popular Montse Fernández, aseguró que la comarca está “sufriendo las consecuencias de muchos años de gobierno socialista, que tienen deprimido históricamente al Suroccidente asturiano”. “Esto no va de colores políticos, va de justicia. Tenemos unas infraestructuras propias de los años sesenta. Todos los alcaldes reclamamos una autovía del Suroccidente y unas carreteras decentes para poder acceder, por ejemplo en Tineo, a sitios tan emblemáticos como el polígono de La Curiscada”, aseveró.

Su homóloga en Allande, también popular, María Victoria López, reclamó como “imprescindible” la autovía hasta Cangas del Narcea. “Vertebra Allande, Tineo e incluso Grandas de Salime, que es del PSOE. Las comunicaciones que tenemos en el Suroccidente son tercermundistas. Es una exigencia de hace años. Al consejero ya no lo queremos, y eso que es vecino nuestro, de Cangas del Narcea”, sentenció, recordando su participación en la plataforma vecinal de la comarca en lucha por unas carreteras dignas.