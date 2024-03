La revolucionaria salense de la moda da una lección a los "Maestros de la costura": el curioso material de sus prendas encandila en el programa de TVE

"Te admiro muchísimo y admiro muchísimo tu proyecto", le confesó la popular presentadora de televisión, Raquel Sánchez Silva, a la salense Carmen Hijosa. Y no se lo dijo en privado, sino en horario de máxima audiencia, durante la emisión del programa 4 de "Maestros de la costura". Un "reality" que TVE tiene de nuevo en su parrilla y que busca, entre aspirantes de los más diversos perfiles, al mejor diseñador y costurero.

Como jueces del programa están los creadores Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain. El programa, además, sirve de plataforma para dar a conocer más aspectos del mundo de la moda española a los aspirantes y al público, y el martes le dio un altavoz increíble a la empresa Ananas Anam, con sede en Canet de Mar. Y con ella a su fundadora, la asturiana de Salas Carmen Hijosa, inventora del éxito que está detrás de esa firma: Piñatex, un tejido "casi idéntico a la piel de origen animal pero que es íntegramente vegetal", explicó Palomo Spain.

Lo mismo recalcaba Raquel Sánchez Silva: "Hemos venido a Canet de Mar (Barcelona) a aplaudir el trabajo de Ananas Anam, una empresa que ha convertido las hojas de deshecho de la piña en cuero vegetal". El proyecto, que ya tiene años de madurez, ha hecho que "la industria de la moda haya caído rendida ante esta alternativa cien por cien sostenible y con un componente social enorme", explicaron.

La asturiana, con trabajadores de las plantas de recolección de fibra de piña. / LNE

Los diseñadores animaron a Hijosa, que en su día fue finalista en el Premio a Mejor Inventor Europeo, a que contara su historia. Y como ya hiciera en los foros más diversos, Hijosa recordó que fue en Irlanda, país al que se marchó con 19 años, donde empezó su contacto con la moda. En concreto, ese primer contacto la puso en la senda de la creación de productos hechos con cuero. Hasta el punto de que con su negocio fue proveedora de diversas casas de lujo. Estando en Filipinas "fui a ver una fábrica de cuero y me di cuenta de que no había nada sostenible en aquello. De un día para otro decidí que yo no podía seguir haciendo lo que hacía. Y fue así, buscando alternativas, como descubrí las fibras de la hoja de la piña", contó.

Tuvieron que pasar "diez años de investigación" hasta que pudo patentar Piñatex, tejido al que, como apuntó Palomo Spain, ya recurren las principales casas de moda, "como Chanel, Carolina Herrera, Hugo Boss..., o tan populares como Zara, HM o Ecoalf". Hijosa explicó que su proyecto era "ecológico y social" porque implica no solo ofrecer alternativas menos dañinas a la industria textil, sino pensar también en mejorar la vida de los trabajadores que están al inicio de la cadena productiva.

Carmen Hijosa con Lorenzo Caprile en la sede de su empresa en Canet de Mar. / LNE

"Este es un material que usa la basura de la agricultura. Hay 27 millones de toneladas de estas hojas que se tiran al año en el mundo y podríamos hacer millones de kilómetros de Piñatex", contó Hijosa, que también pidió a los concursantes que hicieran el esfuerzo de "pensar que las piñas crecen muchas veces en sitios pobres, y con nuestro proyecto damos empleo en zonas donde no existían demasiadas alternativas. Además, mucho de ese empleo favorece a mujeres".

Y fue entonces cuando la asturiana les hizo un ruego a todos los jóvenes del concurso, dejando tras ella una lección total: "Me gustaría pediros, por favor, compromiso con este mundo, que es vuestro mundo; tenéis que pensar en los demás y tenéis la gran responsabilidad de ser conscientes de vuestras acciones y del beneficio que suponen y para quién lo suponen". Y así fue cómo esta salense criada en una familia tradicional, que era la mayor de cuatro hermanos y que siempre fue muy rebelde –"mi padre me decía: María del Carmen, eres una rebeca, no podemos hacer nada contigo", contó en una charla TED hace unos años–, encontró su proyecto de vida en su quinto negocio. Un proyecto que huele a piña.