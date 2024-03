El empresariado de La Espina escribe una nueva página: "Queremos demostrar a la gente lo mucho que podemos ofrecer"

La Espina no “fue”. La Espina “es”, y para que siga siendo trabajan sus vecinos. Aquellos que recuerdan unos años atrás de buena afluencia en una localidad estratégica de paso entre el Occidente y el centro de Asturias. Ahora, con menos gente, los comerciantes locales no tiran la toalla. “Somos negocios, pero hacemos una labor social”, asegura Marité Del Oso, vecina y propietaria de El Ropero.

Natural de La Espina, cumplirá el próximo septiembre veinticinco años tras el mostrador. “En su día esto era la casa vieja donde yo nací. Decidimos reformarla y reconstruirla, y poner la tienda en el bajo, en lo que iba a ser el garaje. Yo soy técnico de informática, pero siempre tuve la ilusión de tener una tienda. Quería hacer algo que me permitiera conciliar y criar a mi hijo, que nació en 1995”, explica la comerciante.

Con moda “de mujer, hombre e infantil”, reconoce que cada vez hay menos cliente nuevo. Pero mantiene a los fieles como nadie. “Cada vez hay menos niños. La de bebé es un tipo de ropa que tenía más auge entonces, está claro. Pero hay gente de mediana edad, por ejemplo, que quiere probar la ropa que se pone. Los jóvenes ya hacen más compras online, pero el comercio de pueblo tiene otras ventajas. Nosotros ofrecemos a los clientes una proximidad diferente”, asegura Del Oso. El Ropero cierra los sábados por la tarde y los domingos. “Aunque estuve dieciséis años sin cerrar por vacaciones. Y si un cliente me llama cuando está cerrado porque necesita algo, lo atiendo encantada. Me gusta ofrecer eso”, añade.

Su negocio de moda forma parte, junto a otros del pueblo, del grupo ‘Quedamos en La Espina’. Un movimiento que nació en 2015 “para reivindicarnos y ocupar nuestro lugar”. “Queremos demostrar a la gente lo mucho que podemos ofrecer. Muchas veces aún pensamos que fuera del pueblo vas a encontrar cosas mejores y no tiene por qué ser así”, defiende del Oso. Trabajadora de un sector donde cuesta “y mucho” resistir a las estrategias comerciales de las grandes superficies.

Rubén Álvarez, de RBO Neumáticos (La Espina) / Á. R.

La unión de los negocios es para Rubén Álvarez “una gran idea”. “La verdad es que me gusta. Si se hacen eventos en el pueblo intentamos apoyar siempre. Aunque no suponga un beneficio directo para tu negocio. Lo contrario es ver morir esto y da mucha pena. Yo me crié aquí”, recuerda desde su taller RBO Neumáticos. Catorce años lleva allí atendiendo a los clientes, en un amplio local que era de su familia. “Cuando abrí el taller justo pasábamos la crisis de 2010, así que no parecía buen momento. Pasé mis apuros como todo el mundo, pero afortunadamente siempre fui hacia arriba. Claro que antes había más gente e industrias, pero estamos bien situados, a media hora de Oviedo”, afirma Álvarez, optimista y sin apartar la vista del trabajo.

Unas labores que no faltan nunca en el bar-tienda Casa El Cándano. Especialmente por las mañanas. “Hay menos gente porque quedan menos vecinos en los pueblos, pero seguimos estando aquí. Abrimos todos los días, excepto las tardes de domingo y somos cinco personas trabajando entre el bar y la tienda”, explica Pilar ‘Pili’ Riesgo, tras el mostrador. Durante quince años atendió tras él a sus vecinos como empleada, y hace ya nueve que capitanea el barco. “Abrimos a las 5.45 horas, todos los días. Las de la mañana, cuando la gente va a trabajar, son las horas de más ajetreo. Tenemos buenos pinchos, por eso en parte se conoce el sitio”, cuenta la hostelera, natural de El Pevidal.

Pili Riesgo, en su bar tienda Casa El Candano / Á. R.

El grupo de empresarios en torno a la iniciativa ‘Quedamos en La Espina’ organiza concursos y sorteos. Y pone especial mimo en la decoración navideña del pueblo, incluida la celebración de la Cabalgata de Reyes. En ella colaboran con la escudería Orbayu Competición, la Ampa del CRA y otros vecinos de la zona. Además del Ayuntamiento, “que nos ayuda con las tomas de las luces”, señalan. “Juntarnos nos viene bien, y promocionarnos en las redes… Hay que buscar la manera de que venga gente aquí Los fines de semana se nota en la afluencia la gente que viene de paso. Y también los festivos”, reconoce Riesgo, sobre las fechas más destacadas del calendario.

Es tras el mostrador de la Librería Aguión que Marisa Menéndez ha pasado muchas de esas fechas. Y es que más de tres décadas en el pequeño comercio dan para mucho. Estanco, tienda de regalos y papelería, el acogedor local se encuentra frente a la farmacia y al lado de una oficina bancaria. Otros servicios esenciales con los que cuenta La Espina. “En constante evolución” para adaptarse a las necesidades del cliente, Menéndez ha visto al pueblo “cambiar mucho” y a vecinos bajar la persiana. Ella sigue vendiendo la prensa, las gominolas que siempre apetecen y hasta sus propios cuadros, que pinta en su escaso tiempo libre. El filón lo descubrió, precisamente, en la elaboración de tartas de chuches, que ya viajan por la zona para ocasiones especiales.

Marisa Menéndez, propietaria de la Libreria Aguión / Á. R.

En cualquier caso, no hace falta esperar, ni encontrar la excusa, para visitar La Espina. Ir a tomarse un café, cortarse el pelo, encontrar ese recambio de maquinaria agrícola que se necesita o el regalo perfecto de última hora. Con marmolería, ferretería, tienda de alimentación con productos frescos, tienda de moda y taller mecánico, entre otros, La Espina es un lugar donde encontrar calidad y atención cercana. Un eterno pueblo "de paso" que hace sentir en casa.