Conoce la historia de Nerea González, la mejor voz lírica de Europa que da clase en La Espina

No todos los escolares pueden decir que aprenden la lección de una campeona internacional. Especialmente, los de los centros más pequeños del medio rural. Si bien, el CRA Eugenia Astur de La Espina se sale una vez más del molde. Allí trabaja Nerea González Otero (1990), actual campeona del Certamen Internacional de Ópera Grandi Voci de Salzburgo (Austria) y profesora de Música. Que, desde hace semanas, ensaya duro para afrontar su primera Ópera.

“Fui al concurso a probar suerte, la verdad, porque me lo propuso David Menéndez, mi profesor de canto, que es asturiano. En España tenemos la asignatura pendiente de darle valor a la música, ser músico es un oficio. Es difícil hacerse un hueco, si no fuera por David o mi pareja igual no hubiera dado el paso de ir al concurso”, cuenta González. La única cantante de España que llegó al escenario austriaco y se impuso a más de 400 personas de todo el mundo.

Natural de Villabuena, un pueblo del Bierzo, estudió Magisterio y luego Musicología en Oviedo. “Cuando vine a estudiar fue que empecé a cantar. En León no había mucha oferta de profesores de canto. Encontré a Dolores Suárez y empecé a estudiar con ella hasta que se jubiló. Pero Asturias fue la puerta por la que entré a descubrir que podía ser cantante profesional”, explica sobre sus inicios.

La región le ofreció inspiración y formación. Como “los cursos de técnica vocal que impartía David Menéndez en el Valey”. Aprender entonces a mirar al público, sobre escenografía, interpretación y a “ubicarte en el escenario” le sirve hoy para afrontar los exigentes ensayos de la Ópera que se prepara para interpretar: Nabucco, de Giuseppe Verdi.

“Estoy estudiando, trabajando mucho y estudiando porque, a finales de junio, tienes que llevarlo todo aprendido, para empezar a ensayar con la orquesta”, apunta la cantante, que antes había ofrecido recitales y conciertos “pero no una obra tan grande”.

La voz, que ayuda a conocer y conocerse, es su instrumento de trabajo, que acerca a los más pequeños de las aulas de Salas y Tineo. “Soy interina, y la verdad que tengo un horario bueno porque viajo mucho y me lo permite. A nivel curricular a la Música no le dan mucha importancia. Es una hora a la semana, así que voy tres días a la semana a los diferentes colegios del CRA”, apunta González.

Con la ventaja de la pequeña ratio del rural, y la pasión de la berciana por el ámbito, los pequeños aprenden a manejar y disfrutar de su voz. “En general, todo el mundo maltrata la voz. Yo canto con ellos para que aprendan a utilizarla bien. Gritan mucho y con diez años algunos ya están afónicos y tienen problemas de salud vocal”, subraya la docente, que también pasó por el colegio Padre Galo de Luarca.

Sin adelantarse al futuro, González no se cierra puertas al canto profesional ni olvida, por ahora, la docencia. “De momento, seguiré trabajando y mejorando”, asegura, experta en cualquier caso en compartir su voz al auditorio.