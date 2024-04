El gran álbum colectivo de Cornellana: el tirón de la página que aglutina las imágenes de la localidad

David Valiela heredó de su padre una pasión por las fotos que va más allá del gusto por capturar imágenes. El salense no solo hace fotos, sino que rescata del olvido imágenes antiguas de los archivos familiares. Parte de esa enorme colección de instantáneas se puede ver en la página "Archivo Fotográfico Cornellana" y Valiela sueña con que algún día pueda existir un espacio físico en el que conservar el legado colectivo de esta bella localidad salense.

El desaparecido Luis Valiela ejerció como taxista y era una persona querida y conocida por todos en el pueblo. En el taxi nunca faltaba una cámara de fotos con la que inmortalizar algunos momentos importantes en la vida de sus convecinos. “De siempre hubo muchas fotos en casa y a mí me llamaron siempre la atención. Antes el taxi era un medio de comunicación fundamental, así que mi padre estaba presente en muchos momentos importantes, desde bodas a viajes y los inmortalizaba en su cámara. También a veces hacía vídeo Súper 8”, cuenta David Valiela, conocido por su papel al frente de la plataforma “Salvemos el monasterio de Cornellana de la ruina”.

Un grupo de mujeres paseando por Cornellana. / David Valiela

Esa inmensa colección fotográfica de su padre fue el punto de partida de David, que también se ha convertido en una especie de fotógrafo del pueblo, inmortalizando muchos de sus eventos importantes. “Para mi padre la foto era una cosa importante y me pasó esa inquietud. Además de las fotos que tenía en casa, la gente empezó a prestarme fotos para digitalizar y reparar y al final empecé a pensar en reunirlo todo en un archivo”, cuenta Valiela.

En 2017 organizó una exposición fotográfica en el monasterio que sirvió para homenajear a su padre y siete años después sigue engrosando su archivo. “A partir de la exposición cada vez más gente me deja sus fotos. Las casas al final van cerrando y, si no tienes aprecio a las fotos, muchas veces acaban en la basura”, relata. Recientemente, la conocida como Casa de Carbajal le dio acceso a su colección privada, con valiosas imágenes de principios del siglo XX. Cuenta Valiela que dispone de algunas fotos muy singulares como algunas de la Guerra Civil, la de la primera moto hubo en Cornellana o de las obras para construir una vía férrea que finalmente no prosperó.

Una procesión antigua. / David Valiela

“A la gente le gustan mucho las fotos antiguas, le hace ilusión encontrarse o a alguien conocido. Estas fotos siempre llaman al recuerdo, son un espejo al pasado y generan emociones”, precisa. De hecho, en su colección hay una serie particular que bautizó “Ventanitas al pasado” que consiste en hacer una foto a una imagen antigua de Cornellana en el lugar tal y como está actualmente.

Un ejemplo de las "Ventanitas al pasado" que juntan imágenes de ayer y hoy. / David Valiela

Confía en poder hacer este año una nueva exposición, enmarcada dentro del programa del milenario del monasterio, un lugar que podría albergar algún día un rincón para todos estos recuerdos de la villa salense. Mientras tanto, Valiela sigue atesorando fotos, de ayer y de hoy porque, añade “las fotos de ahora serán las imágenes antiguas de mañana”.