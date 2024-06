El monasterio de Cornellana celebra su milenario con una promesa de futuro: "Aquí se sentaron las bases de la globalización"

Difícilmente habría podido imaginar la infanta Cristina, hija del Rey de León, cuando firmó el acta fundacional del monasterio de Cornellana, el 31 de mayo de 1024, que mil años después su nombre y su obra serían tan celebrados. La conmemoración del milenario congregó ayer en el antiguo cenobio cluniacense a autoridades políticas y académicas, a estudiosos y gente de empresa y, sobre todo, a muchos vecinos, profundamente emocionados al recordar a quienes les precedieron, empeñados en la defensa de ese patrimonio tan excepcional y que no pudieron llegar a ver este día.

El monasterio de Cornellana festejó su aniversario con inevitables referencias a su pasado, pero con la mirada puesta en su futuro. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, "recogió el guante" que le lanzó el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. En su intervención institucional, ante la recién restaurada fachada del convento, Hidalgo pidió abiertamente a Barbón que se comprometa a licitar la tercera fase de la rehabilitación e iniciar las obras antes del final de esta legislatura. "Toca ahora definir una tercera fase, claro que sí, recojo el guante, Alcalde", le respondió el presidente regioinal, después de reconocer que la intervención en Cornellana "tenía que haberse hecho hace décadas".

"Tiene que definirse esa tercera fase", siguió el Presidente. "Tiene que buscarse la manera de financiar esa tercera fase y, sobre todo, hay que buscar qué usos son aceptables para llenar de vida el monasterio, más allá del uso que ya tiene para el servicio parroquial", se reafirmó. El regidor salense reclamó con firmeza un plan de revitalización para el monasterio. "Se ha realizado un proyecto de rehabilitación en dos fases, la primera en 2015 y la que ese está ejecutando ahora, entre las dos se llevarán ejecutados unos cuatro millones de euros", dijo. Y continuó argumentando que "de nada sirven estos cuatro millones de euros invertidos hasta el momento si no se da un uso al monasterio que garantice su mantenimiento". De no ser así, añadió, "dentro de 30 años volveremos a la casilla de salida".

Día histórico en Salas en la celebración del milenario del Monasterio de Cornellana /

Sergio Hidalgo concretó su petición al jefe del Ejecutivo regional. "Presidente, consolidemos este año 2024 un proyecto serio del uso y la inversión que se va a tener que realizar en este municipio y a partir de ahí, antes de acabar la legislatura, tiene que estar licitada y empezadas las obras de la tercera fase de la rehabilitación", le emplazó.

El Alcalde apeló a la cooperación entre instituciones. "Tenemos que ir todos juntos, el Arzobispado –que es el propietario del monasterio–, el Principado y el Ayuntamiento", declaró, "porque este monasterio tiene que brillar, tiene que ser motor económico de la comarca, de Asturias y por supuesto de este municipio". "No podemos fallar a la sociedad, no podemos fallar a Cornellana, no podemos fallar a Asturias", manifestó.

El Presidente reivindicó la contribución del Ejecutivo regional a lo conseguido hasta ahora en Cornella. "La primera fase de esta restauración se inició en el año 2015, estábamos inmersos en plena crisis económica y hubo un presidente autonómico –que yo quiero citar aquí, Javier Fernández– y un Gobierno que mantuvieron su apoyo a aquellas obras, que se ejecutaron con fondos del Principado", señaló. Además, añadió, "hemos conseguido volver a implicar al Gobierno de España en la ejecución de esta magnífica segunda fase de la rehabilitación, sin la que sería imposible seguir avanzando. El proyecto lo hizo el Principado, la dirección de obra es conjunta, el Principado y el Ayuntamiento de Salas". Eso le dio pie aapelar a "quienes somos administraciones, que tenemos que comprometernos no solo con la planificación, también con la búsqueda de recursos".

Hasta llegar ahí, la buena disposición al entendimiento entre instituciones, incluyendo a la representación vecinal, se escenificó a lo largo de toda una tarde dedicada a la conmemoración del milenario, que comenzó con una visita guiada por el monasterio a cargo del historiador, natural de Cornellana, David Aizpiazu. En ella participaron el presidente regional y parte de su Gobierno, que ayer celebró su consejo semanal en Cornellana; con ellos, también el alcalde de Salas y parte de su Corporación, con Ana Feito, la concejala de Cultura y coordinadora de las conmemoraciones, en lugar destacado, y junto a todos ellos una amplísima representación de la sociedad asturiana, empezando por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y la directora de la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado , Otilia Requejo, y siguiendo por el presidente de la Fundación Valdés-Salas, Isidro Álvarez; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, solo por citar a algunos de los asistentes.

El programa de hoy Visitas especiales Con guía. Para celebrar el milenario, hoy y mañana domingo tendrán lugar visitas guiadas (previa reserva) al Monasterio. Se sucederán a las 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 horas. La reserva se hace llamando al 677727323 Concierto a las 20.00 horas El coro "El León de Oro". El coro luanquín dará un recital en la iglesia del Monasterio. El programa lleva por título "Libros de piedra", y se interpretarán obras de Philippe Rogier, Pierre de Manchicourt, Nicolas Payen, Knut Nystedt, Arvo Pärt y Eric Whitacre. Obras algunas del último disco grabado por el coro en Cornellana, que hace un homenaje a los maestros de la Capilla Flamenca de Felipe II. Entrada libre.

El pueblo sopla las velas por su joya: "Si por mí fuera hoy sería fiesta nacional"

Ángela Rodríguez

Generaciones de vecinos de Cornellana se bautizaron, se casaron y celebraron su primera eucaristía en la iglesia de una abadía que desde ayer es milenaria. Otros son fieles al paseo diario por sus alrededores, bajo unos muros que nunca vieron como ahora. Y es que, si hay algo a lo que los vecinos de Cornellana no se acostumbraron ni se resignaron es a ver el monasterio "como un simple palomar". Ayer, con la segunda fase de restauración en marcha y las buenas noticias que se oyeron de boca de las autoridaes –aunque fueran promesas de intenciones– celebraron las obras y los mil años de vida del cenobio. En un día "de los más especiales que puede vivir el pueblo".

"Si por mi fuera hoy sería día libre para todo el mundo, fiesta nacional. Un milenario no lo cumple cualquier monumento", aseguraba David Valiela, vecino de Cornellana.

La localidad brindaba ayer por "otros mil años más" de imponente cenobio

"Emocionado y muy nervioso" no pudo evitar recordar a otros vecinos ya fallecidos a quienes les hubiera gustado presenciar el acontecimiento. "Somos unos privilegiados… Toda la gente que vivió por aquí, desde que la Infanta lo fundó hasta ahora, ha sido mucha. Muchas vivencias, muchas historias y nosotros somos los que disfrutamos este momento", subrayó.

El Monasterio de San Salvador de Cornellana es "el vecino" más longevo de la localidad salense. En pie durante mil años ha protagonizado y presenciado innumerables acontecimientos históricos. También el desarrollo, y ahora auge, del Camino de Santiago Primitivo.

"Es un día muy emocionante. Mucha gente murió con la angustia de que esto se venía abajo y, aunque no esté restaurado totalmente, poder estar aquí hoy es muy importante para nosotros" destacaba Gloria Fernández, regente del albergue de peregrinos del monasterio, tras la Puerta de la Osa.

Contentas y muy entusiasmadas se definían también Lucía García, Ana Tejada, María Jesús Menéndez y el resto de amigas, que desarrollaron toda su vida en torno al monasterio. "Todas las actividades de este milenario están muy bien organizadas y traen gente de fuera. Estamos encantadas", aseguraron desde el Campillo, donde se criaron.

"Mucha gente murió con la angustia de que esto se venía abajo", decía Gloria Fernández

En Cornellana, ayer se brindaba por "otros mil años más" del imponente cenobio. Y con un especial vaso grabado para la ocasión, que el Ayuntamiento de Salas repartió gratuitamente entre los negocios hosteleros del concejo. "Nosotros no lo vamos a ver, pero confiamos en que cumplirá otros mil años más", apuntaban algunos vecinos. Confiando en que se encontrarán unos futuros usos adecuados que garanticen muchos siglos más de historia del complejo monumental.

A la celebración del mileranio aún le quedan muchas citas a lo lardo de este año pero las primeras tendrán lugar hoy y mañana, con visitas guiadas especiales (sábado y domingo, a las 10, 12, 16 y 18 horas, previa reserva). Y a las 20.00 horas dará un concierto en la iglesia el coro "El León de Oro". Con entrada libre.

El Arzobispo de Oviedo reivindica el legado trascendental de los monjes El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, abordó ayer el legado milenario del monasterio de Cornellana desde una perspectiva trascendental. Sanz habló de "otra herencia más allá de la belleza del canon de unas piedras y de una arquitectura, de la herencia de lo que en este monasterio se ha vivido" y que reside en los valores de la comunidad benedictina que lo habitó, tales como la acogida al peregrino, en una alusión al vínculo de Cornellana con el Camino Primitivo, o la fe cristiana. La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, se refirió al convento salense como a "un verdadero tesoro", "centro de conocimiento y símbolo de la riqueza de nuestra región" y recordó que la intervención en marcha en él y que costea el Gobierno central, es una de las más importantes de las que se están ejecutando en España en la actualidad.