“En Salas empezamos a ser un destino que la gente busca, también a nivel regional”

Sobre el mapa, el municipio de Salas es un lugar estratégico. Puerta de Occidente, a unos cuarenta minutos de la capital asturiana y media hora del aeropuerto, el territorio vive un destacable auge turístico, que no es fruto de la casualidad. Al frente del área de Turismo está, desde 2019, Alejandro Bermúdez. Edil de los que cree en dar protagonismo a las parroquias y en el potencial del turismo activo, en especial, el ciclosenderista. Actualmente, trabaja en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística, que consiguió un millón de euros de fondos europeos.

-Las últimas cifras de visitantes en Salas destacan un aumento de turistas extranjeros…

-Desde luego. No solamente llegan peregrinos a Salas, gracias al Camino Primitivo. Si no que, el turismo en general, está creciendo con visitantes tanto nacionales como extranjeros. De enero a abril, hemos contabilizado en la Oficina de Turismo de la villa, 1580 visitantes. De los cuales 353 son peregrinos y 1227 turistas en general. En esos cuatro meses llegaron visitantes de todas las comunidades autónomas del país. Y sí, el número de visitantes extranjeros ha crecido considerablemente. Esos datos son solo de la gente que pasa por la Oficina de Turismo.

-¿Cómo hemos llegado aquí?, ¿Cómo ha sido el trabajo en la concejalía durante los últimos años?

-Cuando el alcalde, Sergio Hidalgo, me pidió encargarme del área de Turismo, lo primero que afrontamos fue un cambio de imagen corporativa. El logotipo del Ayuntamiento y hasta el escudo. También creamos las redes sociales, que no funcionaban. Y empezamos a publicitar y promocionar todo lo que se estaba haciendo. Fortalecimos la propuesta a nivel audiovisual y viajamos a encuentros como FITUR. Uno de los primeros hitos fue conseguir ser salida de La Vuelta ciclista, en 2021. Y ahora, estamos trabajando para que, en 2025 o 2026, La Vuelta tenga final de etapa en nuestro Pico Aguión.

-Desde luego, la bicicleta ha traído buenos resultados al concejo…

-Podríamos decir, de hecho, que todo empezó con la Red Ciclosenderista, que creamos hace tres años. Y poco a poco se fueron añadiendo medidas. En el concejo, teníamos muchas sendas pero diseminadas. Así que decidimos crear un paquete más atractivo, una serie de itinerarios por todo el concejo, incluyendo en gran parte las sendas ya existentes como la Ruta de Indianos en Malleza, la Senda del Salmón o la Cascada del Nonaya. Hoy en día, la Red Ciclosenderista está bastante demandada, en la Oficina de Turismo se pide mucha información y los “tracks” se descargan mucho de la página del Ayuntamiento. Además, Salas fue el primer municipio de Asturias que colocó un punto de mantenimiento y limpieza de bicicletas. Lo tenemos al lado del albergue municipal de la villa. Cualquier persona que tenga una avería se puede acercar y arreglarla ella misma. Y también, si vives en una ciudad, en un piso, y no tienes donde lavarla, cuando termines es la ruta en Salas, la lavas y la llevas como nueva para casa.

-¿Es el turismo ciclista uno de los principales activos en el ámbito de la naturaleza y el deporte en el concejo?

-Totalmente. Hay doscientos kilómetros de rutas por todo el concejo tanto para ciclismo como para senderismo. Salas es un enclave perfecto para utilizar como campamento base. Puedes estar dos o tres días y acercarte a Belmonte o Tineo, por ejemplo. Y en este sentido, ayuda mucho también el área de autocaravanas

-La instalación cumplirá su primer año este agosto, ¿qué balance hace?

-Mucha gente viene con la bici en la autocaravana o la camper, paran y hacen sus rutas. Pero el área es muy importante también para los visitantes extranjeros. Creemos que el aumento de las visitas de extranjeros no peregrinos se debe al área de autocaravanas. Un porcentaje bastante elevado de los vehículos en el área tienen matrícula de Italia, Portugal y Holanda, entre otros países. Sobre todo europeos.

-Además de las dos ruedas, en Salas se presume también de ser el concejo más racing de Asturias y de España…

-Humildemente, lo creemos. Ni en Asturias ni en España hay ningún municipio que albergue cuatro pruebas de rallys. El Rallysprint y el Solo Escort de Cornellana, el Rally de La Espina, y el Rally Histórico que compartimos con el concejo vecino de Pravia. Además, tanto la escudería de Cornellana como la de La Espina organizan cursos de copilotos de los que están saliendo bastantes alumnos. Aparte, la escudería de La Espina organiza las 100 Millas, un Rally clásico. Y hay una cuarta escudería más, formada por unos chicos de Cornellana, que organiza la Copa Micra, una copa de Tierra. No hay ningún concejo que tenga tanta pasión o afición por ello. Es un tirón. Solo nos faltaría el circuito… (ríe)

-El sector agroalimentario también demuestra buena salud en el concejo

-La verdad es que se trabaja mucho, en las Ferias por ejemplo, nos enfocamos mucho. Y el éxito que están teniendo es evidente. Estos últimos meses, la afluencia fue masiva tanto en la Feria de Salmón, Capenastur, como en el Certamen de Quesos Artesanos. La Feria Medieval es un éxito rotundo año a año y también el concurso de sidra casera de Salas cada edición gana fuerza. Recientemente, además, se ha creado una asociación de elaboradores para organizarlo este año. La villa de Salas ya se vende por sí sola, pero hay que mimar los detalles, es importante para que la gente vuelva. Y la ayuda de los trabajadores de algunos talleres de empleo, en cuestiones como la decoración o el ajardinado, es indispensable. Todo ayuda.

-Muchos de estos eventos, con trazas locales, atraen visitantes de la propia Asturias… ¿Ese turismo interno también está creciendo?

-Creo que, humildemente, conseguimos que Salas metiera la cabeza a nivel regional. Todos sabemos los focos que hay, como Cudillero o Cangas de Onís, por poner dos ejemplos, pero en Salas ya empezamos a ser un destino que la gente busca para venir. En Asturias se ha conseguido mejorar mucho las conexiones aéreas y ferroviarias, pero todo ese turismo no puede quedarse solo en el centro, tiene que llegar a las alas, para que no se masifiquen determinados puntos. Ahí tiene que ayudar la promoción por parte de las instituciones, tenemos muchos sitios increíbles.

-Este año, especialmente, el Monasterio de San Salvador de Cornellana que cumple su milenario también está siendo un buen imán de visitantes… ¿Cómo concibe sus futuros usos?

-Cada poco tiempo estamos en conversaciones, y trato de que el proyecto avance y llegue esa tercera fase, la verdad. Personalmente, soy muy partidario de que el monasterio se convierta en un parador. Lo que no quita, por otra parte, que el monasterio tenga unas salas para algún uso más social. Creo que el modelo de parador está funcionando muy bien en lo que eran monasterios en España. En Asturias tenemos dos claros ejemplos, Corias y Cangas de Onís que son dos de los mejores de la red española. Esto sería muy bueno no solo para Salas, sino para la comarca. En los alrededores no hay nada de ese estilo. Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos donde albergar unas trescientas personas , por ejemplo, que acuden a un congreso. Si tuviéramos el parador en Cornellana tendríamos ese espacio. Sería un activo importantísimo.

-Respecto al Camino de Santiago Primitivo, que también está dando buenas cifras, ¿le preocupa una hipotética masificación?

-Creo que no se va a convertir en eso. Antes, todos los peregrinos hacían el Camino Primitivo en julio y agosto. Teníamos que abrir el polideportivo municipal porque todos los albergues se llenaban y la gente se quedaba sin sitio para dormir. Se tuvo que hacer durante más dos años, pero el año pasado ya no fue necesario. El Camino está diversificando más a los peregrinos. Ahora empiezan en torno a febrero y marzo y se alarga la temporada hasta noviembre. No hay ese pico tan grande en agosto como otros años.

-El concejo de Salas ha logrado un millón de euros para financiar su Plan de sostenibilidad turística, ¿cómo avanzan las actuaciones?

-Trabajamos para sacar adelante algunas de las iniciativas como la mejora del área digital, la página web y la museización de la torre, por ejemplo.