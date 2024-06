Primitiva González recoge el premio Alfonso II en Cornellana por su diario sobre el Camino jacobeo

Con la ilusión de esperar una nieta que, "quién sabe, quizá algún día haga el Camino Primitivo, que se llama como su abuela", la profesora alicantina Primitiva González Escudero desembarcó ayer en Cornellana, para recoger su Premio "Alfonso II. Diarios del Camino", De su puño y letra es el relato vivencial del Camino de Santiago que el jurado del certamen eligió, entre otras cosas, "por su calidad y creatividad". "Tiene la mirada de alguien que no ha viajado mucho y que cuando lo hace se quiere empapar de todo", apunta la autora, que viajó expresamente a Asturias para la ocasión.

Con prólogo del catedrático Leopoldo Tolivar, de la Universidad de Oviedo, "Mi diario del Camino de Santiago" es una obra honesta. En ella, la autora narra su primera vez "usando una lavandería como las que tantas veces había visto en las películas". Fue en Grado, donde también descubrió la existencia del Premio "Alfonso II", promovido por la Universidad de Oviedo y la Fundación Valdés-Salas.

"Quiero apuntar aquí el tema de las peregrinas. ¿En siglos pasados había tantas? He visto a varias de ellas solas, muy jóvenes. No hace falta que diga por qué las admiro doblemente. Son muy valientes", escribe Primitiva en la última página de su diario. Un texto "donde los que tenemos la suerte de conocer el Camino Primitivo nos vemos muy representados", aseguró Laureano García, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior y miembro del jurado.

Un momento de la entrega del galardón. | Á. R. / Ángela Rodríguez

"Sus páginas son muy fáciles de leer y transportan a uno al propio camino, en muchas de esas vivencias que ella expresa, durante los días que recorre el occidente asturiano. Es capaz de transmitir el espíritu del Camino, eso que diferencia a la ruta jacobea de otras rutas de senderismo y otras caminatas posibles", añadió García.

Precisamente, a ese espíritu único del Camino se agarró la autora para rogar que "no se masifique el Camino Primitivo". "Comparo mi relato en el Camino de Santiago con la vida misma. El Camino jacobino como metáfora de la vida y cómo las personas con las que te vas encontrando te aportan compañía, diversión, enseñanzas… Algunas las ves solo un día, otras te las vas encontrando de vez en cuando y con otras estableces una relación confidencial, como en la vida misma", reflexionó la autora.

Ayer mismo quedó convocada la sexta edición del Premio "que será bienal y abarcará todos los posibles Caminos, intentando el mayor acopio de buenos originales", explicó Tolivar. Acompañado también del presidente de la Fundación Valdés-Salas, Isidro Sánchez, y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.

Este último fue el encargado de entregar a la escritora galardonada el diploma acreditativo por parte de la Universidad de Oviedo y una réplica de la Cruz Latina de Alfonso I, otorgada por la Fundación Valdés-Salas.

Profesora jubilada, Primitiva González no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar a dos de sus maestras de Instituto. "Una de ellas porque me pidió perdón por no poder publicar en la revista de alumnos un artículo que escribí. La censura... era demasiado feminista allá por el 1974. La otra, por la alabanza que hizo de un comentario de texto sobre el Quijote. De alguna forma, ellas están en mi diario", apuntó. Reconociendo también a su familia, su padre que "tuvo claro que sus cinco hijos estudiarían, chicos y chicas", y su madre, "que contaba cuentos e historias de tradición oral, y que nos enseñó a tener cuidado y cariño por los libros".