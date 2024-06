Los mejores locales en el rallysprint Virgen del Viso: La concejala de Deportes de Salas y su predecesor en el puesto logran el quinto puesto

Solo falló un vehículo de los noventa y tres inscritos a la vigésima primera edición del rallysprint Virgen del Viso, una de las pruebas míticas del concejo de Salas. José Manuel Martínez e Irene Serrano se alzaron con el primer puesto de esta cita organizada por la Escudería Causa, pero la anécdota la puso el mejor coche local, que quedó en quinta posición. Al volante iba el piloto Adrián García "Purina", que fue concejal de Deportes entre 2019 y 2023 y su copiloto fue la actual concejala del ramo, Sonia García.

"Quedamos mejor de lo esperado. Incluso llegamos a ir cuartos, pero al final, por unos segundos, quedamos quintos", señala la edil. Para ella este rallysprint será siempre especial, ya que supuso su debut en competición. De hecho, hacerlo fue el premio por haber sido una de las mejores alumnas del curso de copilotos que imparte la escudería Orbayu Competición, de La Espina. "Lo pasé muy bien, se me pasó muy rápido y no sentí miedo, que es lo que me pregunta la gente. Creo que desde dentro no se tiene esa percepción que puede tener la gente ajena a este mundo", señala Sonia García, encantada con la experiencia. No descarta repetir si surge alguna oportunidad.

La foto del podio junto a los respresentantes municipales y el responsable de Causa. / R. T. C.

Adrián García, que compite desde 2009, lleva normalmente de copiloto a Pablo Tummillo, que, en esta ocasión, cedió su asiento a Sonia García. Ella hizo un digno papel, pese a ser debutante. Y el Citroën C2 R2 en el que viajaban bajo las siglas de Orbayu Competición logró un tiempo de 24 minutos y 5 segundos. El podio fue de lo más ajustado: el primer puesto fue para los citados José Manuel Martínez e Irene Serrano (Suzuki Swift R+ N5) con una diferencia de 3,2 segundos sobre la pareja formada por Pablo Fernández y Lucía Otero (Peugeot 106) y 9,3 de ventaja sobre Javi Beteta y Laura González (Renault Clio Sport). Y un dato más, el primer Trofeo Casín fue para Óscar Menéndez y Alejandro Fernández, de la Escudería Causa.

El presidente de la Escudería Causa, Fernando Álvarez, hizo un balance positivo al término de la prueba. "Salió medianamente bien y solo hubo que neutralizar los últimos dos tramos. Se registró algún accidente, pero leve, con daños de vehículos, pero las personas están bien, nada grave", señaló. Explica el presidente de Causa que el tiempo acompañó y los participantes pudieron disfrutar de esta prueba de 12,5 kilómetros.

"Quizás faltaba algún coche más puntero, pero el nivel de la prueba fue alto y los que quedaron en el podio tuvieron que sufrir para lograrlo", resume Fernando Álvarez, encantado con el ambiente que el rallysprint deja en la capital salense. "Es exagerado", confiesa, satisfecho con contribuir a que Salas se llene.