El Parlamento asturiano no exigirá un parador para Cornellana

La Junta General del Principado de Asturias no va a requerir al Gobierno de España para que el monasterio de Cornellana se valore como sede de un nuevo establecimiento de la red de Paradores en la región. Esa presión, que pretendía ejercer Foro Asturias –para eso lo incluyó como una proposición no de ley a debatir en la Junta–, no pudo salir adelante porque en el momento de la votación se había ausentado un diputado del PP y todo el bloque de la izquierda (PSOE y Convocatoria por Asturies) votó en contra. Para Foro, es el momento de requerir al Gobierno de España para que, como accionista único de la sociedad mercantil Paradores de Turismo de España, S. A. a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, "promueva la inclusión del monasterio de San Salvador de Cornellana en la red de Paradores".

Lo que sí salió adelante fue la aprobación de otra proposición, también de Foro Asturias, donde se insta al Consejo de Gobierno a definir, conjuntamente con el Ayuntamiento de Salas, los usos del monasterio de San Salvador de Cornellana. La misma exigencia que hicieron el día de la celebración del milenario del monasterio las autoridades de la zona al presidente regional, y que Barbón se comprometió a llevar adelante. Porque, como recordó ayer el diputado forista Adrián Pumares, "que el monasterio salense de San Salvador de Cornellana haya celebrado este año 2024 su milenario, en pleno desarrollo de la esperada segunda fase de rehabilitación para sacar, por fin, al edificio del estado de ruina en el que se encontraba, lejos de permitir que nos podamos contentar con esta buena noticia, lo que hace es que sea necesario desarrollar cuanto antes la tercera fase de rehabilitación para poder darle al monasterio de San Salvador un uso definitivo". "Darle un uso es la única forma de poder garantizar que el propio cenobio se automantenga y genere empleo y riqueza en una comarca especialmente afectada por el despoblamiento", dijo el diputado forista.