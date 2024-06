“The House of the Rising Sun” y otros clásicos que el Coro de la Fundación Princesa de Asturias interpretará este sábado en Cornellana

El Monasterio de San Salvador de Cornellana no solo recupera, estos meses, su brillo externo gracias a los trabajos de restauración. Sino que su milenario hace que se recupere también una intensa actividad cultural. Con una programación artística de primer nivel, la abadía celebra sus diez siglos este año con importantes eventos. Entre ellos, el que llegará este sábado con el concierto del Coro de la Fundación Princesa de Asturias.

El programa musical previsto abarca las antífonas medievales, el folclore o las canciones tradicionales. En el repertorio se incluyen piezas de Xabier Sarasola (O sacrum convivium), Josu Elberdin (Ubi caritas et amor) y Javier Busto (O magnum mysterium), que se inspiran en formas musicales propias de la tradición cristiana, basadas en las oraciones de la Liturgia de las Horas. También los compositores noruegos Kim André Arnesen (Even When He is silent y My Flame the Song) y Ola Gjeilo (The Rose) son nombres recurrentes en el repertorio actual para coros y en el que ofrecerá el conjunto asturiano este sábado en Cornellana.

“‘Even When He is silent’ está inspirado en un texto corto, pero profundamente conmovedor, escrito por un judío escondido en un sótano en la ciudad de Colonia durante la Segunda Guerra Mundial. Es un canto a la esperanza en el momento más oscuro”, explica la Fundación Princesa. Sobre Daniel Elder y su ‘Lullaby’, destaca “los sentimientos personales muy cercanos: 'Lullaby' es un arrullo, una canción de cuna, la nana de una madre para tranquilizar a su hijo, para ahuyentar los miedos de la noche”.

Bajo la dirección de José Esteban García Miranda, el reputado conjunto interpretará también el clásico ‘The House of the Rising Sun’. Una de las más populares canciones tradicionales estadounidenses “que nos acerca a la desventurada vida de una persona sin nombre en Nueva Orleans”. De autor desconocido, ha sido versionada por artistas tan dispares como Joan Baez o el grupo The Animals.

Fue en 1983 cuando la Fundación Princesa de Asturias creó la agrupación polifónica “para que, recogiendo la tradicional afición de los asturianos por la música coral, elevase su trabajo a los máximos niveles”. Dirigido desde 1989 por José Esteban García Miranda, el Coro de la Fundación Princesa de Asturias está considerado como una destacada formación amateur y cuenta con un reconocido prestigio en el ámbito internacional. En diciembre de 2007, el Parlamento Europeo distinguió al coro con un reconocimiento extraordinario "por su destacado servicio en pro de la Unión Europea".

Precisamente por Europa, el coro ha realizado varias giras por Europa, Oriente Medio y América. Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Polonia, Rusia, Reino Unido, Grecia y Portugal, son algunos de los países donde han actuado. Además de otras ciudades icónicas como Jerusalén, Tampa (Florida), Washington, Nueva York, São Paulo, Ciudad de México y Bogotá. En el año 2004 fue invitado a participar en el enlace matrimonial de Sus Majestades los Reyes don Felipe y doña Letizia.