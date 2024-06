Un milenio de música en Cornellana

La iglesia de San Juan Bautista del monasterio de Cornellana se llenó de público la tarde de ayer para disfrutar de las voces del Coro de la Fundación Princesa de Asturias. La impresionante acústica del templo hizo disfrutar a los asistentes del variado repertorio que ofreció la formación, que interpretó desde antífonas medievales, a piezas de folclore y canciones tradicionales, cerrando el programa con el clásico "The House of the Rising Sun". Una de las más populares canciones tradicionales estadounidenses, de autor desconocido.

El programa musical comenzó con las piezas de Xabier Sarasola ("O sacrum convivium"), Josu Elberdin ("Ubi caritas et amor"), que junto con la pieza de Javier Busto ("O magnum mysterium"), son temas inspirados en formas musicales de la tradición cristina. También se pudo escuchar "Ave Maris Stella", de Trond Kverno, una revisión del himno mariano del siglo IX, así como las composiciones de los noruegos Kim André Arnesen ("Even When He is silent" y "My Flame the Song") y Ola Gjeilo ("The Rose").

Bajo la dirección de José Esteban García Miranda y con Óscar Camacho Morejón al piano, también se disfrutó de "Lullaby", de Daniel Elder, que "es una obra que nos traslada a sentimientos y personas muy cercanos, es una canción de cuna", explicó la formación.

El concierto se enmarca dentro de los actos organizados para celebrar el milenario del monasterio de Cornellana, con la música como una de las principales actividades de la extensa programación que se desarrolla este año. Precisamente, el próximo sábado, 6 de julio, volverá a ser protagonista con un espectáculo que aúna ópera, zarzuela y magia. El tenor Moisés Molín, la soprano Dolores Granados y el pianista Manuel Valencia Segarra, ofrecerán un concierto único que se complementará con la magia de José Armas "El Ilusionista".