"Decepción absoluta" en Salas porque el Principado se olvide de Cornellana para un nuevo parador

"No entendemos que el Gobierno de Asturias se olvide de un edificio emblemático como el Monasterio de Cornellana". En Salas no lo entienden y no parece fácil de explicar. El Monasterio de Cornellana, declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, es uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de la región. Que, este año, celebra además su primer milenario.

Pendientes de concretar con el Principado y el Arzobispado de Oviedo (propietario del inmueble) los futuros usos que garanticen la pervivencia y sostenibilidad del monasterio, la reunión de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha caído como un jarro de agua fría en Salas. Al reconocer el propio ejecutivo regional que "su foco está puesto en La Rectoral de Taramundi", como prioridad y posible próximo cuarto parador de la red nacional en Asturias.

En Salas no ocultan su disgusto. "Estamos absolutamente decepcionados porque no se haya nombrado al Monasterio de San Salvador de Cornellana dentro de las posibles opciones para un futuro parador aquí en Asturias. Esperemos que sí lo estén teniendo en cuenta, y que no lo hayan descartado totalmente, porque sería un error. Cumple todos los requisitos, por tamaño, por tipo de edificio y por ubicación, y estaría a menos de veinte minutos del aeropuerto. Sería algo bueno para toda la comarca", asevera el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salas, Alejandro Bermúdez.

La celebración del milenario de la abadía, el pasado 31 de mayo, reunió en Cornellana a una gran parte del gobierno regional, incluido el presidente. También a los más altos cargos del clero, como el Arzobispo, la Delegada del Gobierno, Delia Losa, la Fundación Valdés-Salas y otros expertos universitarios, además del pueblo de Cornellana que celebró emocionado la efeméride, demostrando una vez más el cariño que en la zona le tienen al Monumento.

Todos elogiaron el potencial e importancia cultural del monasterio. Y el alcalde, Sergio Hidalgo, pidió públicamente que se concretaran los usos futuros del inmueble a lo largo de esta misma legislatura. El presidente, Adrián Barbón, aseguró recoger el guante. Y aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso "en la búsqueda de los recursos necesarios para seguir invirtiendo en la rehabilitación" del cenobio.

"Nuestra opinión es que tiene tamaño suficiente para albergar un parador y otros espacios de usos múltiples para toda la ciudadanía", aclara Bermúdez sobre el monasterio. Que, próximamente, entrará además a formar parte de la Federación europea de Sitios Cluniacenses. Una red que incluye más de doscientos lugares y promueve la candidatura del legado de la Orden de Cluny a engrosar la lista de Patrimonio de la Unesco. La pasada semana, el regidor salense y el director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, asistieron a un encuentro programado por la Federación en Pamplona.

Tras la reunión del Principado y Paradores, también el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha mostrado su desacuerdo. Pide "recapacitación" y asegura no comprender "el comportamiento del Gobierno de Asturias". "Ha desaprovechado una oportunidad histórica para dar un uso al Monasterio de Cornellana. Esperamos, sinceramente, que recapacite. Y que haga todo lo posible porque este Monasterio sea incluido en la Red de Paradores", sostiene.

El diputado defendió recientemente en la Junta General una iniciativa, en forma de Proposición no de Ley (PNL), para, entre otras cosas, que el Gobierno de Barbón instara al Gobierno central a promover la inclusión del Monasterio de Cornellana en la red de Paradores. "No salió aprobada, porque contó con los votos en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida. Pero también faltaba un diputado del Partido Popular, si no habría habido mayoría suficiente para aprobarla", recuerda Pumares.

En la actualidad, Asturias cuenta con tres paradores nacionales: en Cangas de Onís, en Corias, en Cangas del Narcea, y en Gijón.