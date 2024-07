El historiador David Azpiazu, «emocionado» pregonero del milenario en las Fiestas de Nuestra Señora de Cornellana

«Recibí la noticia en casa, acababa de llegar de Oviedo cuando me llamaron de la Comisión de festejos de Cornellana para darme la noticia. En ningún momento, me plantee que me fueran a ofrecer el pregón de las fiestas, la verdad. Es todo un honor», confiesa, con naturalidad, David Azpiazu. El joven historiador, uno de los nombres más conocidos en la zona y más vinculados al Monasterio de San Salvador de Cornellana, será este año el «pregonero del milenario». Un reconocimiento que no podía imaginar recibir cuando, de niño, jugaba en el Campillo.

«Tanto mi abuelo como yo nacimos en plenas fiestas de Cornellana. Él, el 14 de agosto y yo, el 16. Excepto ese primer año, el 1994, creo que no falté prácticamente nunca más a las fiestas. Eran, y son, el momento más esperado del año”, cuenta Azpiazu. Que presume de que las celebraciones populares estén presididas por el icónico monasterio.

Él es uno de los firmes defensores de que la abadía siga siendo «del pueblo» tras su restauración, y de que abarque usos socioculturales. «El monasterio siempre tiene un papel importante en las fiestas pero, en este año el milenario, es el protagonista.. Como siempre digo en las visitas guiadas, el monasterio es parte de la vida tanto de religiosa como civil y diaria de todos los que hemos crecido en torno a él», subraya el historiador.

De Casa Gaspar, en La Rodriga, «no se olvidó de su origen en la tierra ribereña del río Narcea», cuando a los pocos años de edad se mudó con su familia a la localidad salense de Zorrina, explica sobre Azpiazu la Comisión de Fiestas. El colectivo que le eligió y que destaca la importancia de sus «publicaciones relacionadas con la Historia Medieval y el patrimonio del concejo».

Acostumbrado a las visitas guiadas y las conferencias, Azpiazu reconoce la emoción de poder dar el pregón en Cornellana. «La gente te dice que es coser y cantar hablar ese día, pero es más especial si cabe vivir así la fiesta. Además, desde hace unos años, en casa inauguramos otra tradición que es comer en nuestra finca de La Rodriga el día de Nuestra Señora, hasta ir en la noche a las fiestas del Campillo”, explica el historiador.

Entre sus recuerdos de Cornellana le cuesta elegir, pero sin duda siempre aparece el monasterio. «Recuerdo los domingos de pequeño ir con mi abuelo y mi tía Gena al Campillo, al monasterio y luego parar a comprar en Ca Camilo. También, tantas veces que iba con mi padre, sentado en la caja de herramientas de la segadora, a segar a los prados alrededor del Monasterio cuando teníamos vacas en casa», explica Azpiazu. «Recuerdos de atravesar Cornellana de punta a punta y verlo todo con los ojos de un niño» que, sin duda, servirán de base para su histórico pregón.