Vivir un secuestro real en pleno centro de Cornellana: "Fue brutal", dicen los participantes en la primera función de teatro inmersivo

«Brutal no, lo siguiente. No me lo esperaba. Me imaginaba que iba a sentarme a ver una función teatral y, de repente, me veo en un secuestro, caminando en fila india con la cabeza tapada y guiada por hombres con metralletas. Sabes que no es real, pero llegas a pasar miedo porque te metes totalmente en el papel». Así cuenta Lucía Suárez la experiencia vivida estos días en el monasterio de Cornellana (Salas) con el espectáculo de teatro inmersivo que desarrolló «Con Alevosía Teatro». La primera función en el monasterio salense, enmarcada en el «Festival Cultural I Milenario» que se clausura esta tarde, fue todo un éxito y aún quedan varias citas pendientes a lo largo del verano.

El Ilusionista Producciones y Espectáculos se encarga de desarrollar este proyecto por encargo del Ayuntamiento de Salas y se están cumpliendo con creces las expectativas generadas. «Estamos muy contentos porque desde que se anunció la primera función, en menos de cuarenta y ocho horas, estaba todo lleno. El monasterio es terriblemente bueno para estas experiencias, que habitualmente se hacen en casas abandonadas. Este espacio te hace la mitad de la función», señala el ilusionista José Armas, que anticipa llenos para las próximas funciones.

«Por lo que pueda pasar, no te olvides de despedirte de los tuyos». Es uno de los mensajes que fueron recibiendo a lo largo de la semana los inscritos para asistir a «Redención». Sabían que iban a presenciar un espectáculo en el que iban a experimentar la pérdida de libertad en un contexto bélico, pero no hasta qué punto. «Todas las escenas que se representaron están basadas en historias reales, historias que la gente escucha en los telediarios, pero esto te mete de lleno de una manera muy realista. De alguna manera la gente experimentó en sus carnes lo que viven personas en la franja de Gaza, en Ucrania o en un secuestro del ISIS. Te secuestran y vives una experiencia de sumisión y anulación de la humanidad. Sirve para que la gente tome consciencia de lo que pasa en el mundo», añade Armas.

Armas aplaude la profesionalidad de los nueve actores que llevaron las riendas de «Redención»:«Es inmersivo total y los actores se meten en el papel de los secuestradores y no tienen compasión ninguna con los participantes». Es tal el realismo de la representación, en este caso de un secuestro terrorista, que los organizadores optaron por dar cuenta a la Guardia Civil para evitar que algún vecino despistado llamara a los agentes al encontrarse con varios encapuchados con armas en el medio de Cornellana.

Para Lucía Suárez, que además es vecina de Cornellana, la experiencia fue del todo novedosa y la recomienda al cien por cien. «Si me dicen que tengo que pagar cincuenta euros, los hubiera pagado. La experiencia es muy impactante y la recomiendo, yo nunca había vivido nada igual», señala esta salense, encantada con el lujo de programación cultural que vive Cornellana con motivo del milenario del monasterio. En este sentido, Armas añade que lo habitual en este tipo de espectáculos es pagar una entrada, por eso considera una oportunidad la propuesta del Ayuntamiento de Salas.

Las funciones programadas para la noche del viernes (la última terminó de madrugada) duraron alrededor de hora y media y todas superaron el aforo inicialmente previsto. La próxima cita será el 26 de julio con la puesta en escena de «Misericordia», donde se recreará la vida en un orfanato. El 30 de agosto se representará «The Club», donde el público experimentará formar parte de una secta. En ambas están previstos dos pases a las 20 y a las 23 horas. La propuesta para los niños será la obra «Tiniebläs», programada para el viernes 9 de agosto a las 20 horas. Hay que estar atentos porque las inscripciones se abrirán solo unos días antes de cada función.