Salas ve con "recelo" la instalación de un parque de baterías en la localidad de Casazorrina

La sociedad griega Metka Egn tramita desde 2022 el denominado «Bess Zorrina», un parque de baterías proyectado para la localidad salense de Casazorrina. La Consejería de Industria tramita un expediente que solo recibió alegaciones en su momento de la Coordinadora Ecoloxista de Asturias. No obstante, dada la movilización ciudadana que obliga a los Ayuntamientos a posicionarse, en Salas confiesan ciertas reticencias.

"Vemos todos estos proyectos con un poco de recelo porque, a nuestro entender y por lo que vemos en otros lugares, no van a generar una actividad económica importante. No van a crear gran demanda de puestos de trabajo y tampoco demasiados recursos al Ayuntamiento, ya que no se fija un canon", explica el alcalde salense, Sergio Hidalgo.

El proyecto «Bess Zorrina» propone instalar un almacén de energía de seis contenedores. Invertirá, según su proyecto, alrededor de 20 millones de euros. Y ya ha conseguido la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de Industria, como recoge la consejería en su resolución del 10 de marzo de 2023. En cuanto al emplazamiento, se propone «en el polígono 102 en las proximidades del pueblo de Casazorrina».

La zona en la que se proyecta el parque de baterías de Casazorrina. / Ángela Rodríguez

"No hay posicionamiento favorable. Siempre apostamos por la diversificación económica, pero se están analizando los pros y contras. En el Ayuntamiento no vamos a decidir ni autorizar ningún proyecto hasta conocer la regulación de la Consejería", apunta el regidor. Las instalaciones del parque, según explica la resolución del Principado, incluye también dos contenedores de cubo alto de 40 pies, dos bancos de baterías, un convertidor de potencia, y un centro de transformación en edificio prefabricado, en el que se localizarán los aparatos de alta tensión.

La Coordinadora Ecoloxista advierte del gran impacto visual de la instalación y la promotora responde que "se trata de impactos de escasa relevancia al no tratarse de estructuras verticales y al localizarse en una zona industrializada y antropizada". Por su parte, la resolución del Principado, firmada por la Directora general de Energía, desestima las alegaciones del colectivo ecologista y destaca que el proyecto "justifica el cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial" en lo que al riesgo de incendio se refiere. También ven justificado el cumplimiento de la ordenación respecto a la contaminación electromagnética y en cuanto al riesgo de electrocución de aves. Acerca del impacto visual, añaden, «la actuación proyectada no está sometida a evaluación ambiental», especifica Industria.