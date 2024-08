Esta es la opinión del alcalde de Salas sobre la decisión del Principado de suspender temporalmente los parques de baterías

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, ve con buenos ojos la decisión del Principado de paralizar temporalmente todos los parques de baterías proyectados para terrenos no urbanizables. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Cuota) tomó esta decisión hace unos días de cara a definir el marco regulatorio que regirá la instalación de estos espacios de almacenamiento de energía en la región. "Me parece perfecto porque creo que tiene que haber un criterio unitario y que está bien que sea el Principado el que marque la directriz y no lo deje en manos de los Ayuntamientos", precisa Hidalgo.

El alcalde salense aplaude la idea de crear un modelo regulatorio y confía que se escuche la opinión de los ayuntamientos y de la propia Federación Asturiana de Concejos (FACC) antes de adoptar una decisión.

En Salas se tramita desde 2022 el denominado "Bess Zorrina", promovido por la sociedad griega Metka Egn. Se proyecta para la localidad salense de Casazorrina y, aunque contaba con la autorización de Industria, aún "tiene mucha tramitación por delante". El alcalde salense expuso hace unos días las dudas que le generaba esta instalación, convencido de que no generará demasiados beneficios económicos para el concejo.

Hidalgo confirmó que no ha tenido contacto alguno con la compañía tras conocerse la decisión del Principado de implantar la moratoria para los parques de baterías.