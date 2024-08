El martirio diario de la joven salense Montse García: 33 años, dos accidentes cerebrovasculares y a la espera de operación en el HUCA

Escuchando a Montse García, se comprenden muchas cosas. Habla con la crudeza del dolor crónico, de quién no puede disfrutar de sus hijos pequeños todo lo que les gustaría y quién vive a la espera. A la espera de una operación que si bien no puede curarla, podría servir para mejorar su calidad de vida. «Ahora mismo no tengo vida», asegura.

En el llavero de su coche lleva siempre tapones para los oídos, que necesita para acercarse a las aglomeraciones. «Tengo tinnitus y valsalva y me molestan mucho los ruidos» explica. Al día, toma unas catorce pastillas como parte de un tratamiento que también incluye, por supuesto, fármacos para el trastorno ansioso depresivo. «Lo peor es la mente. No poder hacer casi nada, a veces ni con tus hijos pequeños, te destroza moralmente. También verme ahora con este peso… con mi enfermedad bajar de peso no es tan sencillo como pueda parecer», confiesa la joven.

Natural de Las Mazas de Morcín, Montse tiene 33 años y dos hijos de nueve y cinco años. Con 29, le dió su primer accidente cerebrovascular, mientras trabajaba en la cocina de un bar de La Espina. A los 31 años, llegó el siguiente, «cuando estaba atendiendo al veterinario en casa», recuerda Montse, que desde entonces vive con miedo a un nuevo episodio.

«La Hipertensión intercraneal ideopatica no tiene cura. Ahora mismo, puedo mejorar con un bypass gástrico pero tampoco me garantizan nada. Si bajando mucho peso no mejoro, me tienen que abrir la cabeza y meterme una válvula», explica la joven. Inicialmente, esperaba la operación de bypass gástrico para finales de junio, «porque el neurólogo puso que era muy recomendable que me operaran ya, pero luego, se pospuso para el 28 de agosto». Un mes antes de la operación «tengo que estar a batidos y líquidos y de momento no sé nada más»; por lo que tampoco será la intervención este 28 de agosto.

Mientras tanto, el particular calvario de Montse sigue. «Pierdo visión de un ojo. No puedo leer un libro. El líquido cefalorraquídeo no tiene por donde salir y me presiona el nervio óptico», relata Montse, que necesita con urgencia la operación. Dentro del calvario, eso sí, sobre su pareja se deshace en elogios: «Tengo mucha suerte. Me apoya muchísimo».