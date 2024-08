Este comercio de Salas es lo más parecido a un 24 horas y acaba de cumplir diez años abierto al público

Pasados los 40 años, el salense José Manuel Alba se quedó en paro y decidió cumplir su sueño de emprender. No sabía muy bien qué montar, hasta que un día se levantó con la idea en la cabeza de abrir una tienda de productos asturianos en el corazón de la capital salense. Los vecinos no le auguraron mucho futuro al proyecto, pero él siguió adelante y ahora su negocio es un imprescindible en la villa, convertido casi en un 24 horas al que recurrir cuando se echa algo en falta a la hora de ponerse a cocinar. "Todo el mundo pensaba que no iba a durar mucho, me lo dicen ahora, pasado el tiempo, pero mira, acabo de cumplir diez años", señala el comerciante.

"La Tiendina de Jose" es el nombre de su negocio, un local diminuto, posiblemente la tienda más pequeña de Salas, pero abarrotado con los más variados productos para servir al turista, pero sobre todo al vecino. El 1 de agosto cumplió diez años abierto al público y su dueño no se arrepiente de la decisión tomada. "Tengo mucha clientela local y la gente en general es maja. Hay que trabajar muchas horas, pero estoy contento", señala el comerciante, que abrió su negocio en un antiguo comercio textil.

Jose en la puerta de su negocio. / T. Cascudo

"Estuve trabajando en diferentes empresas pero, con cuarenta años largos, me quedé en el paro y yo siempre había querido montar un negocio. En casa me habían echado para atrás, pero, al quedar en el paro, decidí hacerlo", relata. Aunque abrió estrictamente centrada en los productos asturianos, con los años ha ido incorporando productos de alimentación para el día a día. De hecho, confiesa que entre los productos que más vende, están las patatas, también las empanadas y los bollos de chorizo.

Abre de lunes a domingo y solo descansa los domingos por la tarde. De lunes a sábado su horario es de 9 a 14 y de 16 a 20 horas y, los domingos y festivos, solo abre de 9 a 14 horas. "Es muy atado. Tengo a la mujer que me ayuda, pero echamos muchas horas. Vacaciones no tengo desde hace diez años", relata. Hay días como el domingo por la mañana que se forma cola en la puerta de su negocio, pues el suyo es el único establecimiento donde conseguir una barra de pan. "La Tiendina de Jose" se ha convertido en parte fundamental del día a día de los salenses y ya va a a por su segunda década.