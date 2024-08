Salas reparte más de un millar de bollos en su fiesta

Las Fiestas del Bollo de Salas, que comenzaron la tarde del viernes con un animado y concurrido desfile de peñas en el que participaron 600 peñistas, continuó el sábado con el día central de las actividades en el que en honor a su nombre se realizó el tradicional reparto del bollo a partir de las 20.30 horas y hasta las 22.00 horas. Fueron 1.100 vales para adquirir este tradicional manjar lo que la comisión de fiestas logró vender de forma anticipada, una cifra que satisface a sus organizadoras.

A pesar de que el tiempo no acompañó a la jornada festiva, los vecinos de Salas no perdieron el ánimo de festejar y se sumaron a las propuestas del programa de fiestas, que no rinden honor a ningún santo, sino que, como la propia comisión de festejos las define, son “de interés cultural” y ofrecen variedad de actividades lúdicas y deportivas para un amplio rango de edades.

Juegos infantiles durante las Fiestas del Bollo en Salas. / R. D. Á.

Además del reparto del bollo, el sábado por la tarde los más pequeños del concejo fueron los protagonistas del programa con la organización de varios actos pensados para su disfrute. Pudieron participar en una yincana de juegos tradicionales, contaron con una fiesta de la espuma, además de con pintacaras. Una tarde llena de juegos y diversión que animó a las familias a salir a pesar de que el tiempo no acompañaba del todo.

Además, se disputó la carrera de cintas en la que participaron una quincena de jinetes con sus caballos, una prueba que despertó mucha expectación y congregó a un buen número de personas para seguir la competición.

Tras el reparto del bollo en el prado de la fiesta, comenzó la verbena a cargo de “La Fórmula” y “DiscoAstur”.

“La jornada estuvo bastante bien, la gente se animó a participar en las actividades a pesar del tiempo, así que estamos contentas y satisfechas con como ha ido el día”, explicaba la presidenta de la comisión de festejos, Laura González.

Participantes en la carrera de cintas con Laura González, a la derecha, y el alcalde, Sergio Hidalgo, cuarto por la derecha. / R. D. Á.

Por delante, a las Fiestas del Bollo aún les queda este domingo, día en el que se podrá disfrutar del fútbol con el Trofeo Santa Ana, que se disputará en el campo “El Zaguán” y que enfrentará a los equipos de las tres poblaciones más importantes del concejo: Salas, Cornellana y La Espina.

Tras la parte deportiva, toca volver a la música con un concierto de tonada a cargo de la cantante Anabel Santiago, en el pabellón de la Veiga.

Para finalizar el día, a partir de las 22.00 horas, tendrá lugar la última verbena con grupo “D’Cano” y la orquesta “Tekila”.

Aunque el lunes ya no hay programadas actividades, Laura González recuerda que para los más pequeños las atracciones ambulantes instaladas en la villa ofrecerán precios populares durante la tarde.