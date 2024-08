En Neurología del HUCA urgen una operación para la salense con hipertensión intracraneal idiopática: "Rogamos se realice lo antes posible"

"Se encuentra desesperada. Es imprescindible realizar cirugía bariátrica para disminuir el peso y evitar el riesgo de pérdida visual por la hipertensión intracraneal. Rogamos se realiza lo antes posible". Es el mensaje del servicio de Neurología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ante la grave situación de la salense Montse García, enferma con hipertensión intracraneal idiopática y a la espera de que le realicen un bypass gástrico para evitar el empeoramiento de su situación.

Hace tan solo unos días que la salense acudió a la consulta en Neurología, donde los médicos le trasladaron la urgencia de su situación y la impotencia que sienten. Trasladaron en su último informe la urgencia de la operación, para así lograr una cita en Cirugía. Sin embargo, la paciente teme que su operación (que necesita un mes de preparación) siga retrasándose. "Necesito una operación urgente y está puesto en el informe bien claro por mi neurólogo, esto no es una broma jugáis con la vida de los demás y no es justo. He estado hablando con la responsable de Cirugía General y su respuesta es que es verano no hay quirófanos, pero en verano las enfermedades también existen", señala la salense en sus redes sociales, donde trata de recabar apoyos para lograr una respuesta del HUCA.

Montse García, de 33 años, pide una oportunidad para recuperar la ilusión por la vida. Jubilada desde hace un año, confiesa que estuvo a punto del suicidio y que esta situación le está haciendo retroceder en su bienestar mental. "Necesito recuperar las ganas de vivir. No sé cuántos meses voy a aguantar así", señala la mujer. En su búsqueda de apoyos, ha contactado con el responsable de Piensos Lago, que realiza vídeos para vender sus productos y ahora ha aprovechado su canal para pedir ayuda para la salense.