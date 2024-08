Otro éxito del teatro inmersivo en Cornellana: Las entradas para las dos funciones de este viernes se agotan en un día

Las entradas para las últimas funciones de teatro inmersivo en el monasterio de Cornellana no duraron ni un día. Se pusieron a la venta el pasado viernes y ese mismo día volaron todos los huecos para los dos pases disponibles (a las ocho y a las once). Sin embargo, cuenta la concejala de Cultura, Ana Pérez, que el teléfono no deja de sonar. La organización agradece la respuesta del público y lamenta no poder acoger a todas las personas interesadas en esta novedosa propuesta teatral que permite al público tener un papel protagonista en la historia que se representa.

"Está todo agotado, el viernes nada más abrir las inscripciones se agotaron las plazas. Fue una auténtica locura de teléfono todo el día y todavía sigue la gente llamando", señala Ana Pérez. Explica que es el aforo del monasterio el que marca la capacidad de cada función, pero está segura de que hubieran podido triplicar la cifra de participación. "Agradecemos el interés de toda la gente por estos espectáculos y por todas las actividades que estamos haciendo en torno al milenario del monasterio. Lo sentimos mucho por toda la gente que se está quedando fuera, pero es debido a las dimensiones del monasterio", añade la concejala.

"Hoy tienes la oportunidad de formar parte de un club único, selecto y exclusivo. Un espacio donde encontrarás un grupo unido, un líder carismático y un objetivo común. Pero antes de entrar debes jurar: obediencia, silencio y fidelidad. Lo harás porque el Club puede ayudarte a alcanzar lo que siempre has soñado. Por eso, desde ahora, serás fiel al Club. Te entregará sa su causa y no cuestionarás a su líder jamás". Así se presenta "The Club", que se pondrá en escena este viernes y ofrece a los participantes la oportunidad de meterse en la piel del integrante de una secta y hacerlo en el espectacular escenario del monasterio de Cornellana.