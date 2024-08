Este instagramer se queda “atrapado” en Salas (y termina yendo al fútbol con los vecinos y cantando con Tekila)

Durante su propia travesía por el Camino de Santiago Primitivo, el “instagramer” Diego Rincón Calero, conocido en sus redes como Diegonister, recaló estos días en la villa de Salas. “Estoy atrapado en un pueblo de Asturias que se llama Salas. No me puedo mover durante unos días porque tengo la rodilla mal y no puedo continuar el Camino. Me he quedado en la etapa dos”, explicaba a sus casi 390.000 seguidores en la red social.

Si bien pasó por uno de los fisioterapeutas de Salas, “que me hizo el favor de atenderme al terminar”, señala el joven, mucho reposo no puede decirse que guardara. Encantado con el vecindario, que lo acogió como uno más, fue a ver el fútbol al campo local con los vecinos, subió al Santuario de la Virgen del Viso para admirar sus vistas y hasta terminó cantando “Barbie de extrarradio” de Melendi sobre el escenario de la orquesta Tekila, durante las Fiestas del Bollo.

“Al final me vengo aquí a vivir, no sabéis cómo es la gente”, aseguraba Calero en sus redes, emocionado por la acogida de los salenses. Desde la icónica Torre de Salas, con unas escaleras que le parecían “la caverna de Platón”, el instagramer no dudó en compartir sus experiencias en la villa asturiana y admirar sus recursos. Una labor de promoción importante y desinteresada que el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, quiso reconocer, recibiendo al joven en el salón de plenos y entregándole unos detalles con la imagen corporativa del Ayuntamiento.