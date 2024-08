La salense Montse García logra por fin fecha para su operación urgente: “Quiero tener mejor vida para poder cuidar mejor de mis hijos”

El pasado 19 de agosto, la joven Montse García relataba a LA NUEVA ESPAÑA su calvario, como enferma de Hipertensión intercraneal ideopatica, dolencia también conocida como pseudotumor cerebral. “Ahora mismo no tengo vida, pierdo visión de un ojo, a veces no puedo ni caminar y tomo unas catorce pastillas al día”, contaba desesperada la salense de 33 años, con dos accidentes cerebrovasculares a sus espaldas. Diez días después, el teléfono sonó, con la enfermera al otro lado y una buena noticia.

“Ya tengo fecha. Por fin me van a operar del bypass gástrico que necesito. Solo puedo agradecer a toda la gente que se interesó y compartió mi caso, no sabéis lo importante que es esto para mí. Os estaré eternamente agradecida. Solo quiero tener mejor vida para poder cuidar mejor de mis hijos”, confiesa Montse. El gran día será el próximo 9 de octubre. Y ya un mes antes deberá alimentarse solo con líquidos y batidos.

“Esto no es por físico, es por salud. Los médicos piensan que al bajar mucho de peso puedo mejorar. No es cuestión de ponerse a dieta y bajar diez kilos. Si fuera así no me metería en un quirófano. Tengo que bajar al menos entre sesenta o setenta kilos mas o menos para ver si la hipertensión intercraneal ideopatica disminuye. Si no me tendrían que abrir la cabeza y meterme una válvula de drenaje, pero eso sería la última opción”, explica la joven.

Desde hace tres años, su vida es más que complicada. “Intento llevar a mis hijos a todos sitios, pero estoy muy limitada. No puedo limpiar el huerto o hacer ejercicio físico. Vivo con dolor. Si hay mucho ruido, calor o gente me agobia, me tengo que poner tapones”, detalla. Estos días, entre “los miles de mensajes de apoyo” de gente que incluso no conoce, Montse recibió también una carta del hospital para hacer una resonancia craneal. “Llevan sin hacerme una para ver el tumor ni se sabe cuánto. Ayer me llegó la carta, cuñada por detrás”, cuenta.

Aunque también confiesa que le da “algo de apuro” compartir sus vivencias en redes sociales, “si sirve para ayudar a más gente” tiene claro que lo va a hacer. “A mí me faltaba mucha información de esta enfermedad. Ves que te pasan cosas que no entiendes. Es importante dar visibilidad a una enfermedad rara, para que se investigue y se busquen soluciones”, asevera la joven.