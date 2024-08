Nuevo ataque de lobo (a tres kilómetros de la villa de Salas): “La gente está cansada. No existe un lugar seguro para el ganado”

La historia del salense Héctor Díaz comienza, en esto, como todas las demás. Una mañana, al despertarse, descubrió comido por el lobo a uno de sus animales. Una potra, de unos seis meses aproximadamente, que tenía “a la puerta de casa”. “Yo no tengo una explotación, tengo unas seis yeguas de silla, caballos genealógicos, con sus papeles… caballos de deporte español. Y los tengo aquí, en un prao enfrente de casa”, explica.

Fue la pasada mañana, cuando se registró el nuevo ataque de lobo en el pueblo de Arcellana, a tres kilómetros de la villa de Salas. La cercanía de los lobos a núcleos de población preocupa en la zona, donde los vecinos se confiesan “cansados” de la situación. “Mi preocupación ahora es qué hacer con las demás yeguas. ¿A dónde las llevo? ¿Cuál es un lugar seguro? No lo hay. Las puedo tener en la cuadra, pero los animales necesitan salir”, apunta Díaz.

No sin “tener que dar vueltas”, el criador consiguió hablar con los responsables de la administración para dar parte de los daños. Y, aunque lo importante siempre es la pérdida del animal, la compensación no cubre en este caso. “Me lo valorarán como un animal ligero, como un caballo de sierra y me darán unos 200 o 300 euros”, calcula el salense, sobre un ejemplar que, afirma, valdría unos 1.500 euros.

A principios del mes de julio, era uno de sus vecinos del pueblo de Poles, quién denunciaba ataques de lobo. Su ganadería lleva cinco animales muertos desde diciembre, y asegura que, en pueblos vecinos como Gondán o La Barrosa, más ganaderos han sufrido daños. Incluso hablaban de lobos a menos de un kilómetro de la escuela de 0 a 3 de Salas.

“Esta es una zona baja, no es terreno forestal, no debería haberlos”, explican los vecinos. Destacando el cambio de comportamiento de los depredadores, que se están acostumbrando casi a comer de la mano.