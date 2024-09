Empieza la temporada de fútbol en Cornellana: estas son las fechas y rivales a los que se enfrentará el equipo local en los próximos meses

El Club Deportivo Cornellana ya tiene calendario de rivales en el terreno de juego para esta próxima temporada, que da comienzo con la entrada del nuevo mes. El domingo 29 de septiembre será el primer duelo, con el Real Tapia Club de Fútbol y, el último, el domingo 4 de mayo de 2025 contra el Real Avilés Industrial Club de Fútbol “B”.

El equipo de Cornellana, en Tercera Asturfútbol, disputará esta temporada 2024/2025 treinta jornadas. En el mes de octubre serán contra el C. Hispano “B”, el C. D. Marino de Cudillero, la U. D. Castros y el Marítimo Racing Club. Mientras que, en noviembre, se verán las caras con La Caridad C. F, el C.F Versalles, el Llaranes C. F. “B” y el C. D. Raíces. Los últimos cuatro domingos del año, en el mes de diciembre, los salenses se enfrentarán al Grupo Deportivo Bosco, al C. D. Los Campos, el C. D. Treviense, y los compañeros de la U. D. La Espina.

Ya en enero de 2025, será el turno de las batallas contra el C.D. Pillarno y el Real Avilés Industrial “B”. Y el domingo 26 de enero, en la jornada 16, el Cornellana volverá a verse las caras con el Real Tapia C.F, dando comienzo a los partidos de vuelta.

El equipo de Cornellana, tras una pasada temporada de estreno que dejó buenas sensaciones, tiene en marcha su campaña de abonados para estos próximos meses. El precio de la temporada será de cuarenta euros para los adultos; de veinte euros para los menores de veinticinco y gratis para los menores de dieciséis. Además, ofrecen pack descuento para familias.