La ganadería salense Casa Venturo arrasa en el certamen de Frisona de Tineo: “La ubre y las patas, en esta raza, marcan un 60% del animal”

Casa Venturo suena ya, desde hace unos veinte años, en el Concurso morfológico de Frisona y Asturiana de los Valles de Tineo. En concreto, entre la raza lechera, en la que las vacas y novillas del salense José Carlos Fernández se llevaron los grandes premios del certamen en esta última edición. La cita ganadera, que se celebró este viernes en el Recinto Ferial de Santa Teresa, reunió alrededor de un centenar de reses Frisonas de distintas explotaciones de la comarca. Casa Venturo también logró el premio a mejor ganadería del concurso..

“Traje seis vacas y ocho terneras y novillas. Es la cuarta vez que conseguimos el campeonato. Este año, además, es muy satisfactorio porque logramos el campeonato de vaca joven (Venturo Happen Rosani), intermedia (Venturo Hotjob Romilita) y vaca adulta (Venturo Crustime Romería). Además del Gran campeonato, Campeona reserva y Mejor rebaño”, apunta Fernández. Su pasión por los animales hace que merezca la pena el esfuerzo de prepararlos para el certamen. “Es un trabajo continuo, de todo el año. Las vacas vienen muy preparadas de casa. Este fin de semana es de recompensa y fiesta”, sostiene.

Asiduo a los concursos morfológicos, el ganadero explica que “lo primero que tienes que ver son las buenas cualidades en el animal porque, al final, es un concurso de belleza”. “Específicamente en la raza Frisona la ubre y las patas marca un 60% del animal. Luego está la armonía y el carácter lechero, entre otras características”, detalla. Entre los premios, una de sus vacas se llevó también el galardón a mejor ubre.

Desde marzo, cuando empiezan a preparar el concurso regional, hasta el de Tineo en agosto, el trabajo en Casa Venturo no para. Tampoco después. “Ahora seguimos hasta el 28 de septiembre que es, en Gijón, el campeonato nacional de la raza, al que presentamos también varios animales. Luego, en noviembre, tenemos intención de ir a un certamen que hay en Italia”, cuenta Fernández.

No será la primera vez que sus vacas viajan de Salas a otros países europeos. También estuvieron en Bélgica y Francia. Y hasta en Suiza, “aunque este caso es un poco más particular por algunas restricciones sanitarias”, explica el ganadero. Eso sí, lo de fuera no es necesariamente mejor que lo de casa. Eso lo tiene claro Fernández, que destaca el “gran nivel del certamen de Tineo”. “Fue el mejor concurso que recuerdo, con una organización excepcional y unos animales muy buenos. Además, lo mejor es siempre juntarse entre los ganaderos. Adversidades nos sobran para hacer frente común”, señala el salense.