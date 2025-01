La tierna felicitación navideña de la banda de gaitas de Salas consigue miles de visualizaciones en sus redes sociales

Con un vídeo de un minuto y medio de duración, la banda de gaitas “Villa de Salas” está felicitando estas navidades las fiestas. Una pequeña producción audiovisual que no ha pasado desapercibida y que ha logrado acumular miles de visualizaciones en las redes sociales de la formación (Facebook e Instagram).

La protagonista es la pequeña Carlota, vecina del concejo y familiar de una de las integrantes de la banda, que escribe una carta a los Reyes Magos en la que les anuncia que este año no quiere regalos materiales. Les pide música para “que todo el mundo cante y baile y llene de alegría sus corazones”. Para cumplir con este deseo, los tres Magos de Oriente tienen que pedir ayuda a la banda de gaitas “Villa de Salas”, que se pone manos a la obra para hacer lo que mejor sabe: música. En el vídeo interpretan una versión de la popular canción navideña de Mariah Carey “All I want for Christmas is you”.

“Nos sorprendió bastante la cantidad de visualizaciones que tuvo porque no lo hicimos con la idea de llegar a muchísima gente, sino simplemente porque nos apetecía felicitar la Navidad a la gente más cercana con algo más elaborado”, explica Marco Antonio Guardado, director musical de la banda, compuesta por una docena de músicos.

Todos ellos se implicaron en el desarrollo de la felicitación, aunque la idea fue de Noemí García, componente del grupo. Aseguran que conseguir el vídeo que ahora se puede disfrutar en sus redes les llevó bastante tiempo, sobre todo acabar de establecer el guion y comprimir todo lo que querían transmitir en poco más de un minuto. “Todo el trabajo fue realizado por nosotros mismos, tanto la grabación, como la producción, tuvimos que quedar un par de días para grabar, pero el esfuerzo mereció la pena”, reconoce Marco Antonio Guardado.

El vídeo finaliza con la felicitación navideña y con el mensaje que querían trasladar con su producción: “Que la música no deje de sonar”.

El grupo nació en 2016 y como se puede ver y escuchar en el vídeo no es una banda de gaitas al uso, incluye instrumentos como la batería y el piano lo que hace que su sonido sea más moderno y que, además de los temas tradicionales, puedan abordar otros géneros musicales que van del merengue al rock.

Buena parte de sus actuaciones se desarrollan en el concejo, pero también es una banda que viaja mucho por distintos puntos de España e incluso al extranjero. De hecho, para este año recién estrenado están organizando una posible actuación en Francia y ya cuentan con varias fechas contratadas.