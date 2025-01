La Unión Deportiva La Espina hace afición en las redes sociales: más publicaciones e información en directo de los partidos

"Empezamos 2025 con más ganas y más motivación que nunca, trabajando al máximo para brindaros los resultados que merecéis y para que esas trompetas suenen con orgullo. Además, estrenamos imagen y os traemos novedades". Es el mensaje con el que la Unión Deportiva La Espina, el equipo de fútbol creado en la temporada pasada, anunció a sus seguidores su plan de este año para reforzar su presencia en redes sociales y mantener informada a su afición.

Precisamente fue una aficionada del club, Marta Peláez, quien se ofreció a llevar de manera altruista las redes sociales del club y los cambios no han tardado en llegar. Además de nueva imagen virtual, el equipo ha comenzado a "retransmitir" los partidos, anunciando en directo el marcador de cada partido para que los seguidores que no pueden acudir al campo no se pierdan la actualidad del equipo.

"Teníamos las redes un poco paradas por falta de tiempo y es la manera que tenemos de llegar a más gente, sobre todo cuando jugamos fuera de casa", señala el presidente de la entidad, José García. La retransmisión del marcador se estrenó en el último partido contra La Caridad y está recibiendo muy buena acogida. En este sentido, están muy contentos con el respaldo de la afición.

En lo deportivo, el club sigue militando en la tercera de Asturfútbol y, pese a ir los últimos de la clasificación, están muy contentos con cómo marcha la temporada. "Ganamos el último partido y vamos mejorando, tenemos una buena dinámica", precisa el presidente de la Unión Deportiva La Espina.