Apoyo de Salas a los ganaderos tinetenses en la crisis de la tuberculosis: "No podemos matar moscas a cañonazos"

“Reivindicamos la unidad del Occidente y mostramos nuestra total solidaridad con el ayuntamiento y los ganaderos de Tineo por la situación que atraviesa su cabaña ganadera a consecuencia de la campaña de saneamiento, que amenaza con convertirse en uno de los principales problemas para el sector en el municipio en los últimos tiempos”. Así comienza el comunicado firmado por el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, en apoyo de los vecinos de Tineo que, este lunes, saldrán a la calle para tratar de impedir “el sacrificio masivo de sus animales”.

Un panorama oscuro con el que empatiza el regidor salense, que pone el foco en “las medidas adoptadas por la Consejería, que los ganaderos tinetenses desconocían, hasta que les cayó como un jarro de agua fría sobre sus explotaciones”. Dichas medidas, insiste, abocan a la ruina a las ganaderías.

“Se precisa mucha información y diálogo, pero también liderar una postura firme y decidida en la exigencia de transparencia y flexibilidad que compagine el saneamiento ganadero con la viabilidad de las explotaciones. En el año 2025, no podemos matar moscas a cañonazos, precisamos medidas racionales que no impliquen el sacrificio de cientos de animales sanos sin más, sobre todo sin determinar a qué se debe el brote de la enfermedad, dónde radica y cuál es la solución óptima y equilibrada que no suponga el exterminio total del sector”, asevera Hidalgo.

Aludiendo a su “obligación moral como alcalde, de reivindicar el máximo respeto hacia los ganaderos y su actividad”, el salense destaca la importancia del sector en los municipios rurales del suroccidente asturiano. “No podemos mirar para otro lado ni considerarlo un problema local, pues el medio rural suroccidental está claramente vinculado y lo que sucede en Tineo puede ser la punta del iceberg, susceptible de expandirse hacia los municipios vecinos", señala.

De hecho, añe, "tanto el ganado como la fauna silvestre, en muchas ocasiones, deambula y se traslada entre municipios, pues los animales no entienden de fronteras administrativas". "Podemos prever que la problemática pueda llegar en breve a las ganaderías de municipios limítrofes, ocasionando los mismos estragos que está ocasionando en Tineo”, augura el regidor.

Cierre de comercios

Por su parte, varios establecimientos comerciales de La Espina y otros puntos del concejo ya han anunciado que permanecerán cerrados este lunes, como símbolo de protesta y solidaridad con las ganaderías afectadas de Tineo. También la agrupación local de Foro Asturias, partido en el gobierno de Salas, ha instado a unirse al llamamiento de la Unión Rural Asturiana (URA) para apoyar a los tinetenses en su reunión con la Consejería de Medio Rural, este lunes, a las 12:00 horas en Oviedo.