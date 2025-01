El nuevo brillo azul de la cascada del Nonaya: la senda ahora reconocida que todo asturiano debería recorrer

La meteorología invitaba ayer a disfrutar de la naturaleza. Eso pensaron Iván Fernández Ribeiro, de Tineo, y Óscar García Cabezas, de Cangas del Narcea, antes de recorrer la ruta que lleva a la cascada de Nonaya, en Salas. Quieren hacer una ruta cada tres semanas. "Esta queda cerca de donde somos. Así que pensamos que, para empezar, está muy bien", decía Iván Fernández. Para estos dos jóvenes asturianos, que esta ruta acabe de ser reconocida, junto a la senda Ornitológica del río Güeña, en Onís, como "sendero azul", debería ser un motivo más que suficiente para que las administraciones la impulsen. "Son iniciativas que hay que aplaudir porque, al final, tenemos que captar la atención desde esta zona del Suroccidente asturiano", señalaban.

Ahora bien, también daban un tirón de orejas a quien proceda, como matizaba Fernández: "Todo esto está muy bien, pero hay que mantener las sendas porque muchas están descuidadas y sin desbrozar en primavera; y algunas son impracticables". "Las instituciones debería de empezar a mirar iniciativas como la de Salas con esta senda, es de aplaudir", añadía.

Patricia Barbi Costa, en el exterior de su establecimiento, al pie del Camino Primitivo. / A. P.

La ruta a la cascada de Nonaya son apenas tres kilómetros. Comparte buena parte del trayecto con el propio Camino Primitivo a Santiago. Justo hasta que se llega a una desviación, a la derecha, para recorrer 500 metros y llegar hasta a la cascada. Transcurre por un frondoso bosque de robles y castaños teniendo siempre a un lado el río Nonaya.

El concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, no puede sentirse más contento por la concesión del reconocimiento por parte de la organización Senderos Azules. "Presentamos la candidatura de la ruta hace meses. Es la senda más recorrida del concejo, con diferencia. Cada día viene más gente a hacerla. Estamos muy satisfechos. Queremos dar a conocer Salas fuera de Asturias y esto va a darnos una mayor visibilidad, va a contribuir a ello", contaba. "En 2022, nos incluyeron también en la Red de Pueblos Mágicos de España, que son unos 140, y desde entonces lo estamos notando", añadía. Y, a renglón seguido, destaca que "el reconocimiento destaca que este es el primer sendero azul a nivel nacional que se encuentra dentro de una ruta declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la del Camino Primitivo a Santiago de Compostela". Respecto a las posibles actuaciones en esta senda, afirmaba que "además de actualizar toda la señalización, pues ahora debe llevar el distintivo, también realizaremos alguna que otra mejora más".

Cascada del río Nonaya, en Salas. / A. P.

Patricia Barbi Costa es propietaria del hotel, restaurante y albergue de peregrinos Casa Sueño, que abre sus puertas a pie del Camino Primitivo. Además, ha sido peregrina. "La senda, que era una desconocida, ahora está atrayendo cada vez más gente que pasa por el pueblo", relata. "Con este reconocimiento se nos pone en el mapa nacional y más gente va avenir a Salas", apunta. "Otra cosa peculiar, y que sólo tenemos aquí, es que, al estar en el Camino de Santiago, hace que senderistas y peregrinos se encuentren y compartan experiencias".

Contento se mostraba también Francisco Martín Martínez, propietario de un local hostelero señero en Salas, Casa Pachón. "Me parece genial que ahora vaya a ser sendero azul . La ruta es preciosa. Yo creo que no sólo es bueno para nosotros como chigre sino para Salas y para Asturias. Cada vez viene más gente y no es de extrañar; es una joya de la naturaleza", afirmaba ayer.

El reconocimiento como sendero azul destaca el compromiso de municipios y administraciones públicas de toda España en la recuperación y puesta en valor de senderos y caminos que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible del entorno. Se premia la recuperación de rutas, transformadas en valiosos recursos para la interpretación y la educación ambiental, así como para el disfrute de la naturaleza a través de la realización de actividades recreativas, deportivas y turísticas sostenibles. En Asturias, además de las dos que lo han logrado este año, cuentan con esta distinción la senda de la Costa Norte (Castrillón); la senda peatonal de la Concha de Artedo (Cudillero); la senda costera de los Miradores (Muros de Nalón); la senda costa naviega (Navia), el sendero marino tapiego (Tapia de Casariego) y la senda Punta Muyeres (Valdés).