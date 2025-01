Cogersa subvenciona a Salas para “mitigar” la subida del coste de la gestión de residuos, una medida "de carácter excepcional"

En varias ocasiones el regidor salense, Sergio Hidalgo, ha criticado la asfixiante subida en el coste de la gestión de residuos por parte de Cogersa. Y ahora, sus plegarias parecen ser escuchadas, al recibir una subvención directa por parte de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, para sufragar los costes de recogida de residuos municipales y de transporte de los mismos al Centro de Tratamiento de Residuos (CRT) de Cogersa.

Con esta “medida de carácter excepcional” señala el Ayuntamiento salense, se pretende “mitigar el coste total de la gestión de los residuos de competencia municipal, que han sufrido un incremento muy importante en los últimos años debido a la entrada en vigor del impuesto al depósito en vertedero”. En esa línea, la ayuda regional sirve también para “liberar recursos económicos que permitan a los ayuntamientos impulsar acciones de sensibilización y recogida separada”, de forma que se vayan reduciendo las cantidades de residuos que se depositen en el vertedero.

La ayuda al consistorio salense asciende a 27.903 euros, si bien el coste total anual de la recogida y transporte de residuos urbanos en el concejo, el pasado 2024, fue de 343.434 euros. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Salas, implantó también el servicio de recogida de la fracción orgánica en el municipio para cumplir con la legislación vigente de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece la obligación de la recogida separada de biorresiduos en todos los municipios.

Por otra parte, el concejo salense fue pionero, ya en 2017, en la aplicación del sistema de recogida de plásticos agrarios por los pueblos, que ahora replican otros municipios asturianos. Dichos plásticos no están considerados residuos domésticos, por lo que su recogida no es, inicialmente, competencia municipal. No obstante, “siempre en busca de un Salas más limpio”, el gobierno local se propuso gestionarlos, “dividiendo el concejo en cuatro zonas y designando, junto a los vecinos, puntos de recogida en cada pueblo”.