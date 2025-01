Cornellana, teñida de rojo Sporting, celebra el nacimiento de su nueva peña: “El equipo está luchando y podrá llegar a lo más alto”

La alegría y el calor que reinaba en el siempre concurrido y hogareño Mesón Danny de Cornellana contrastaban con el frío de la calle, que casi no se veía por la multitud que copaba el negocio. La reunión era importante. Venía el presidente del Real Sporting de Gijón, David Guerra y, para locura de los más forofos, también jugadores rojiblancos como Guille Rosas y Cote. La cita lo merecía, la presentación oficial de la nueva peña sportinguista de Cornellana requería el apoyo de todos. Y, la afición, respondió.

“Como miembro de la plantilla quiero daros las gracias. Vuestro apoyo es muy importante, sois fundamentales para poder rendir bien. Estando tan lejos de Gijón, merece una mención especial. Para nosotros es un orgullo, ojalá vaya bien la temporada”, aseguraba Cote, ante varias decenas de seguidores de la nueva peña.

En total, alrededor de medio centenar de socios agrupa ya el colectivo, presidido por Germán Cano, que nació desde cero. “En Cornellana no había nada así antes. Fue en 2023 cuando, entre un grupo de amigos, se empezó a valorar la posibilidad de hacer una peña y empezaron a enterarse de todo lo que había que hacer y del papeleo… Fue el pasado verano cuando, ya por fin después de muchos papeles, autorizaciones y demás se forjó la Peña Sportinguista de Cornellana”, cuentan en la localidad salense. Agradecidos, especialmente, a Belén Fernández, técnica del telecentro de Cornellana que ayudó con el mar de burocracia.

El presidente del Sporting y otros miembros de la junta directiva junto al presidente de la peña de Cornellana, Germán Cano, en el Mesón Danny / R. Á. R.

Con tan solo once años, en el Danny se plantó Fabián. Es del Sporting porque ya lo era su tío. Se lo inculcó y le gustó, “y ahora sigue siendo del Sporting”. Caso parecido al de Nayara, de la misma edad. “Mi abuelo era del Sporting, amigo de Quini. Me empezó a llevar al Molinón y no puede describir el sentimiento que siente al entrar en el estadio”, cuenta.

En la peña salense encuentran ahora pequeños y mayores rojigualdos su sitio. No solo de Cornellana sino de todo el concejo de Salas, y localidades limítrofes como Pravia, Piedras Blancas e incluso Gijón. La junta directiva la componen siete vecinas y vecinos de Cornellana.

“Yo soy del Sporting por herencia familiar. Empecé a ir a los partidos y, como nos pasa a muchos, no puedo explicar con palabras lo que supone para mí. Hay que vivirlo. Es entrar al templo y dejar todos los problemas que podamos tener atrás”, asegura la salense Azahara Fernández. Desde el mesón, tras fotografiarse con uno de sus ídolos, Guille Rosas, recuerda con ilusión la primera vez en el Molinón de su hija de tres años. “Fue el fin de semana pasado y, ver su cara, no tiene precio. Es algo que pasa de abuelos a nietos”, asegura la joven.

El jugador del Sporting Guille Rosas y la seguidora salense Azahara Fernández / R. Á. R.

La peña ya ha comenzado su actividad. Estas pasadas navidades vendieron lotería y “ya hicimos un viaje a Coruña para ver al equipo”. Tienen previsto también una comida o cena anual, que intentan fijar para antes del verano, y harán más viajes para apoyar al equipo. “Aunque sufrimos porque no siempre salen los resultados que nosotros queremos, no cambiamos ese ‘sufrimiento’ por nada. El equipo está luchando y podrá llegar a lo más alto”, asegura Fernández.

La inauguración oficial de la peña sirvió al vecindario y al club para juntarse, compartir anécdotas, previsiones y, por supuesto, para cantar. Al son de profesionales como Iván Cano y Lucía Revuelta, del grupo D’Cano, que lideraron el coro improvisado de sportinguistas. No faltaron los clásicos: “Viento del Norte” y “Gijón del alma”