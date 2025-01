Habla el ganador virtual del VII Open Raid Slot de Salas, un canario con muchos títulos a su espalda

Fran Romero tuvo su primer "Scalextric" con 15 años, más tarde de lo habitual, pero dice que siempre le gustaron los coches y, sobre todo, destriparlos. Por eso no es de extrañar que acabara compitiendo en rally, pero también a pequeña escala, convirtiéndose en una de las referencias nacionales en el mundo del slot, como fabricante y competidor. Esta la razón que lo trajo a Salas este fin de semana, donde terminó como ganador virtual del VII Open Raid Slot.

Es el ganador virtual porque aún quedan corredores por disputar esta prueba salense, pero sus buenos tiempos hacen difícil que sea batido. Y no es de extrañar, pues Romero acumula doce títulos de España en este deporte competitivo con coches en miniatura. Y no solo compite, sino que fabrica y tiene marca propia (Frmodelauto). De hecho, sus coches han logrado veinte campeonatos.

Fran Romero en una competición. / R. T. C.

Pero volvamos al inicio. Romero vino a Salas atraído por la prueba que organizó AsturSlot, que además es puntuable para el campeonato nacional. No era su primera vez en la villa salense, donde se encuentra muy cómodo: "Salas me encanta por el trato y los paisajes, además la prueba está bien organizada". Además, anima a los organizadores a seguir con el campeonato y reconoce el sacrificio que supone organizar la cita con pocas manos: "Si lo vuelven a hacer, estaremos todos ahí". A Romero le gusta particularmente el diseño de las pistas que proponen los de Astur Slot, "pues combinan zonas complicadas con otras fáciles".

El fin de semana se planteó un reto complicado, ya que aprovechó su viaje a la península para no solo competir en Salas, sino también en Valladolid. "Lo nuestro es muy friki", bromea. Dice que vuelve a casa con "muy buen sabor de boca" por los buenos tiempos alcanzados en ambas pruebas.

Algunos de los vehículos de Romero. / R. T. C.

Romero empezó a correr en Slot en 1998 y también compite como copiloto de rally, otra razón que lo ha traído a Asturias en varias ocasiones, llegando a competir en pruebas como el Princesa de Asturias.

Sobre el slot, señala que los coches con los que compite están íntegramente fabricados por él y la marca tiene tirón entre los aficionados. De hecho, por poner un ejemplo, de los más de ochenta coches que compitieron el fin de semana en Salas, el noventa por ciento eran de su marca.

"Detrás de los vehículos hay muchos años de dedicación y esfuerzo", cuenta, al tiempo que relata que le gusta no solo vender el coche, sino estar pendiente de sus pilotos. "Fabrico modelos para casi todas las categorías y me gusta aconsejar a cada corredor, en función de si quiere el coche como un juego o para competir", añade. Montó su primer vehículo para slot en 2013 y desde entonces no ha parado. "Este mundillo me ha permitido conocer a mucha gente", cuenta, satisfecho, tras un fin de semana intenso de competición.