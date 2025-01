El cantante y hostelero salense que quiere "revolucionar la verbena asturiana": "Hay que adaptarse a los nuevos tiempos"

A Dani Parrondo (Cornellana, 1990) la gente le quiere. Y, recopilando su historia, es evidente que se lo ha ganado a pulso. Ha cantado para miles de personas en cientos de escenarios de diferentes localidades y, con el mismo garbo, sigue echando una mano en la sidrería que lleva su nombre en Cornellana, el Mesón Danny, que fundó su familia y regenta, actualmente, su madre. Sin miedo al futuro, Parrondo hace honor a la herencia vaqueira de su apellido, buscando siempre nuevas rutas y proyectos. Lo que prepara ahora es “la revolución de la verbena”.

“Voy tras lo difícil, porque en lo fácil hay cola. Lo fácil sería hacer un grupo, pero quiero ir más allá y revolucionar la verbena con un nuevo concepto de fiesta y animación. Y me voy a dejar la vida en el proyecto”, asegura el cantante, que comienza una nueva etapa este 2025. Se lanza a la piscina con una “macro discoteca”, con la que quiere darle a los jóvenes lo que necesitan. “Por supuesto, sin olvidar la música de verbena asturiana, las cumbias y los merengues… Esto será algo para todos los públicos”, asegura.

El esperado estreno del “GOAT”, como Parrondo se denomina, llegará el próximo 1 de marzo, con una actuación que seguro sorprenderá. “Seremos siete sobre el escenario”, cuenta este fan absoluto de Messi. GOAT, como se conoce al astro argentino del fútbol responde a las siglas de “Greatest Of All Time” en inglés, “el mejor de todos los tiempos”.

Para fortuna de sus seguidores, que no son pocos, Parrondo seguirá cantando. “Va ser un Dani multiplicado por diez. Cantaré, bailaré, animaré y dirigiré mi propio show. Tengo mis ideas y voy con ellas al fin del mundo. El objetivo principal es llenar cada fiesta en la que actuemos y llevar el ambiente de un festival a la verbena. Quiero que sea un producto más exclusivo. Nunca verán la misma actuación de un día a otro, cada noche será algo diferente”, detalla el salense.

Dani Parrondo, "el G.O.A.T" en una imagen promocional de su macro discoteca / R. Á. R.

Tras una vida dedicada a la música, siempre rodeado de ella, Parrondo sabe cómo funciona el sector. Desde encima del escenario, asegura, siempre está viendo lo que pasa y lo que la gente necesita. Y ahora, la gente, demanda un cambio. “La tecnología va cambiando y nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Siempre fue así. Por ejemplo, primero no había pantallas de led y estructuras y ahora sí las hay. Veo que las macrodiscotecas están cobrando mucha fuerza, miles y miles de chavales van a los festivales… Ahora hay otro tipo de música que se hace con ordenadores y eso también te permite tener mucho más repertorio”, señala el cantante, que anunciará hoy jueves el lugar de su primera actuación.

El cariño del público

Lo de mover masas con un Dj no es nuevo para él. Ya lo hizo en los populares eventos “Río Bravo” a las puertas de Cornellana y promete seguir en esa línea. “Hago este proyecto porque siento el cariño del público y eso es lo más grande que me puede pasar. No me arriesgaría si no supiera que me van a responder, no me van a fallar y yo no les voy a fallar a ellos”, asegura Parrondo, agradecido “a todas las comisiones de fiestas y personas que están confiando en mí este nuevo año y me están dando una oportunidad con este proyecto nuevo”.

Y así, a sus 35 años, “el niño que soñaba cantar en las orquestas” seguirá buscando hacer historia en la verbena asturiana. Desde que las recorría con su padre que tocaba la batería y le presentaba a los cantantes. “Llegábamos hasta el pueblo más remoto de Galicia, cuando aún no había autovía ni teléfonos… a veces dormíamos en el coche. Y así empezó todo. Me compraron una cámara de vídeo más tarde, y con ella recogía y revisaba las presentaciones, rebobinando la cinta y practicando una y otra vez”, relata Parrondo. Luego, llegaron las clases de canto y el rodaje, la etapa de curtirse en los escenarios. El resto es historia.