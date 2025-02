Transportes expropiará cinco fincas en Casazorrina (Salas) para continuar las obras de la autovía

El Ministerio de Transportes ha publicado este miércoles un modificado en el proyecto de la obra de la Autovía A-63, en el tramo de Cornellana y Salas, para expropiar cinco fincas “que colindan con un muro”, especifican y que son “necesarias para continuar las obras”. No obstante, fuentes del Ministerio señalan que el modificado “no afecta a la finalización de las obras”. La publicación de este anuncio ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se den plazos para la conclusión de los trabajos y para la apertura del tramo que comunicará Cornellana con Salas.

“Lo relevante de esta obra es que no acaban, no dan fechas y tenían que mojarse y comprometerse económicamente con el proyecto de la segunda calzada de El Regueirón a La Espina, porque es una vergüenza”, se queja el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. Añade que “no estamos viendo avance ninguno y tendrían que abrir ya, porque en este tramo se llevan unos cuentos años de retraso” y considera que no se pueden seguir excusando en que el argayo de Casazorrina, que se produjo en 2022, “es el desplazamiento de ladera más importante de España, si hay interés económico se podría solucionar en un tiempo razonable, ya llevamos casi tres años con ello”.

Hidalgo recuerda que sobre la segunda calzada a La Espina “no tengo ningún tipo de información de que haya algo y por eso lo que pedimos desde Salas son fechas, plazos, aparte de que se abra ya”.

Tras la caída del argayo en la zona de Casazorrina en abril de 2022, donde se realizarán las expropiaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE), el horizonte para la puesta en servicio de la autovía A-63 hasta Salas se mantenía para el ejercicio 2023, lo que entonces ya resultaba demasiada espera para unos ciudadanos hastiados por la necesidad de una buena comunicación con el centro de la región. Llegado el 2025, tal y como insiste el alcalde de Salas, no existe plazo concreto para la apertura y bajo su punto de vista tampoco será este año.

La portavoz de la plataforma “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas”, Maribel Rodríguez, confiesa que se sorprendió con la publicación del BOE, ya que daba por hecho que “esos eran trámites que ya deberían estar más que hechos cuando es una obra que debería estar finalizada hace tiempo”. Ella duda de que, tal y como tranquilizan fuentes del Ministerio, el modificado no retrase aún más los trabajos. “Si todavía hay que expropiar y con lo que tarda todo ese proceso, entonces, ¿para cuándo va a estar la obra?”, se pregunta.

Precisamente, la plataforma ciudadana se ha reunido esta semana para retomar los encuentros con dirigentes políticos para exigir que se posicionen en defensa del final de las obras en la autovía y su continuidad hacia los concejos suroccidentales y su unión con Ponferrada (León).

La primera cita se producirá la tarde de este jueves, cuando se reunirán con todos los alcaldes de los municipios del interior del Occidente que se ven involucrados de alguna manera con esta vía de comunicación.

“Lo que buscamos es su apoyo a la reivindicación de la plataforma para exigir que se ejecute la autovía a La Espina ya y que se posicionen si apoyan la continuidad de la autovía hacia Cangas del Narcea y su salida a Ponferrada”, expone Maribel Rodríguez.