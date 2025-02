Esta es la historia (de emprendimiento) del primer alojamiento de Salas que consigue el título de "Establecimiento Mágico"

Claudia Graña se crió entre Las Regueras y Oviedo, donde estudió Psicología. Sin embargo, no se veía sentada ocho horas en una oficina y decidió buscar otro camino. Junto a su hermano y, con todo el apoyo de sus padres, apostó por un negocio turístico ligado al Camino Primitivo. Su padre había trabajado como docente en Salas y ese vínculo con el concejo les valió para encontrar una bella casona en Casazorrina. Tras dos años de obra, en 2019 abrió sus puertas el albergue de categoría superior "La Figal de Xugabolos". Un lustro después de su apertura, han recibido un reconocimiento muy especial: se han convertido en el primer "Establecimiento Mágico" de Salas y el quinto de Asturias.

La red Pueblos Mágicos, de la que forma parte el concejo de Salas, creó la citada marca para dar impulso a aquellos restaurante o alojamientos ubicados en los Pueblos Mágicos "que se distingan por su calidad sobresaliente y autenticidad". "Fue una sorpresa total y estamos muy agradecidos porque nos pone en el mapa", cuenta Graña, que recibió un correo del colectivo dando cuenta de su inclusión en tan selecta red. El título para este negocio llega en un año especial pues Salas ha logrado el reconocimiento de Pueblo Mágico de Asturias en 2025 y, además, un título a nivel nacional por su cuidado del patrimonio.

Graña muestra la placa que acredita el título de Establecimiento Mágico. / T. Cascudo

La Figal de Xugabolos ha convertido la casona y la cuadra que tenía pareja en un albergue de seis habitaciones dobles y dos con literas, un negocio rodeado de una extensa finca que hace las delicias de los huéspedes. "Hay meses que hay más turistas que peregrinos y a la inversa, pero la verdad es que se nota la subida que ha pegado el Camino y creo que va a ir a más", cuenta Graña, convencida de que la saturación de algunas rutas a Santiago de Compostela hace que los caminantes busquen sendas más tranquilas como la que atraviesa Salas. "También es verdad que el Camino Primitivo es más duro físicamente y eso hace de filtro", añade. Y otro dato: cada vez son más los extranjeros.

La Figal es el único albergue de Casazorrina y su excesiva proximidad a Salas hace que a veces los caminantes opten por seguir hasta la villa, considerada final de etapa. En parte esa fue la motivación para instalar una segunda panera en la finca, más próxima al Camino y que funciona como chiringuito, lugar para parar y descansar un rato. En este lugar se programan además actividades variadas, desde conciertos a talleres o clases de yoga. "Los que se quedan están encantados porque es un lugar un poco diferente y tiene mucho espacio de esparcimiento", cuenta la promotora.

Una de las actividades organizadas. / R. T. C.

"Nos dicen mucho que les gusta el ambiente tranquilo, acogedor y hogareño que tenemos, que salen renovados de aquí", cuenta la responsable del alojamiento, que también presume de la apuesta de La Figal por la comida sana. Ofrecen comidas y desayunos, donde la clave es la comida casera, con mucha verdura, algo que "la gente agradece". "Ponemos a disposición de los clientes bandejas para que puedan salir y elegir el sitio de la finca donde prefieren comer", añade.

El negocio está ahora en temporada de cierre (descansan de octubre a marzo), pero el trabajo no cesa en La Figal de Xugabolos. "El trabajo de mantenimiento es continuo y constante; no se acaba", añade Graña. Además, tienen ideas de mejora y, si el año pasado abrieron el chiringuito, este año confían en crear un estanque. "Vamos evolucinando y dando soluciones a los problemas con los que nos vamos encontrando", añade la joven, que no se arrepiente de la decisión de emprender y elegir el Camino.