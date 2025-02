La emotiva carta de la familia de José Manuel Díaz, histórico concejal socialista en Salas: "Nunca podremos agradecer tantas muestras de cariño"

Apenas pasadas unas horas tras el fallecimiento de mi padre, toca hacer balance de unas jornadas tan tristes como reconfortantes. Han sido tantas las muestras de cariño recibidas por las más diversas vías y, sobre todo, de manera presencial, que tengo el sentimiento de que nunca podremos agradecerlas todas de la forma que se merecen.

Muestras de cariño llegadas de todas partes, desde el Gobierno del Principado de Asturias, a multitud de Agrupaciones Socialistas de toda Asturias, pasando por llamadas y mensajes de lugares insospechados, entre las que quiero agradecer, especialmente, las recibidas de esa tribu que formamos el Camino Primitivo, desde Oviedo hasta Santiago de Compostela, incluidos algunos peregrinos que ni sé cómo han podido enterarse. Y, cómo no, las que nos transmitieron en persona la multitud de personas que se desplazaron desde Oviedo, Gijón, Grandas de Salime, Berducedo o Madrid. A todos ellos, gracias de corazón.

Pero quiero centrar este escrito en la muestra de respeto que le rindió a mi padre el concejo de Salas en su conjunto. Cuando apenas la noticia era conocida entre los más cercanos y te contactan desde LA NUEVA ESPAÑA para decirte que le están haciendo una reseña sobre su trayectoria, empiezas a intuir que no va a ser una despedida al uso. Cuando en las redes sociales del Ayuntamiento de Salas ves un mensaje de pésame y reconocimiento a su trayectoria, tan poco habitual como digno de mención y de agradecimiento, empiezas a confirmar que su figura trasciende a los vaivenes de la política. Cuando Ángel de La Fuente y Bernardino López, posiblemente los dos directores más emblemáticos y respetados de centros educativos de nuestro municipio en los últimos años, se pronuncian en la misma línea de agradecimiento por la defensa que mi padre hizo de la enseñanza pública a lo largo de su trayectoria política, empiezas a valorar la importancia de su legado.

Pero, sobre todo, y lo que más me ha emocionado y reconfortado estos días, fue cuando entre la gente que se acercó a nosotros personalmente. Un mensaje, una idea, empezó a repetirse en mis oídos de personas venidas de todas las partes del concejo, de conocidos, de desconocidos y especialmente de gente que me consta que no era afín ideológicamente: “tu padre me ayudó mucho”, “no me conoces, pero tu padre me ayudó mucho”, “tu padre se portó muy bien conmigo” ,“siempre que tuve algún problema, él me ayudó a solucionarlo”, “estoy muy agradecido de lo que hizo por mí” (...), es entonces cuando comprendes, como me dijo una de sus personas preferidas en la vida, “el que siembra recoge y él sembró mucho”.

Cuando, en el acto final de despedida, percibes un ambiente de silencio, respeto y emoción imposibles de describir con palabras, no puedes dejar de sentirte orgulloso como hijo, como nieto, como familiar, como amigo y como compañero. Por eso, en nombre de todos los que le quisimos tanto, queremos agradecer a todo el concejo de Salas y sus gentes habernos hecho ver la importancia de su legado, su trayectoria y su labor en beneficio de su Salas del alma al que dedicó casi media vida.

Y acabo con una de sus expresiones favoritas para dar por zanjada cualquier cuestión y que espero nos ayuden a empezar una nueva vida sin su guía: “este mato ya queimó”.

Gracias.