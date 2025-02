Los músicos locales apuestan por el paisaje de casa: así es el nuevo videoclip de pop-rock rodado en Salas

Además de marco de las fotos de los turistas, desde esta semana, la villa salense es, también, escenario del primer videoclip de la banda local “Panda”. Una formación que se presentó, por primera vez, el pasado diciembre, en el Merkasalas, y que quiere seguir dando alegrías al concejo y conciertos irrepetibles a su público.

“Un alma en el cordón” es el título de la nueva canción del grupo, formado por el salense Alejandro Rodríguez, los hermanos tinetenses Sergio y Diego Cernuda, junto a los uruguayos afincados en Salas Samuel Hornos y Carolina Larrama. “Estamos preparándonos ahora y ensayando para el Certamen de Quesos Artesanos. Queremos ofrecer lo mejor, e intentar llegar a festivales como el Viñarock o el Sonorama”, cuenta la artista.

“Apostando por lo de casa”, el Ayuntamiento de Salas ha compartido el primer single de la banda, de “fusión astur uruguaya”, que le canta a la nostalgia. “Tuve el pelo largo, ahora me lo escarbo pa sembrar claridad. Y que la vida no me diga, que no habrá salida más hermosa que entrar y no errar”, corean los salenses, desde la cuadra donde ensayan.